Везенков избра Сакраменто, взима $20 млн. за 3 години

За втори път в историята на баскетбола българин ще играе в НБА! Алексадър Везенков прие офертата на Сакраменто. Договорът му гарантира 20 милиона долара през следващите три години. Новината съобщава авторитетният журналист от ESPN Адриан Войнаровски.

Саша прекара последните 5 сезона в Олимпиакос, като беше избран за MVP в последното издание на Евролигата. А през последните два сезона попадна в идеалната петица на най-силната надпревара на Стария континент.

Първият представител на България в Лигата на извънземните е Георги Глушков, който през 1985 г. преминава във Финикс Сънс.

Sasha Vezenkov – a 6-foot-9 reigning EuroLeague MVP – has agreed on a three-year, $20 million deal with the Sacramento Kings, his agents Mark Bartelstein and George Roussakis of @PrioritySports and Nick Lotsos of Team Lotsos tell ESPN. pic.twitter.com/zCVsT9gnWk