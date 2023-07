Везенков на мач в Лас Вегас (ВИДЕО)

Спортист №1 на България за 2022 г. Александър Везенков изгледа от първия ред още един мач на Сакраменто Кингс от Лятната лига на НБА - победата над Атланта Хоукс с 80:76.

В Лас Вегас новото попълнение на "кралете" бе в компанията на бъдещиште си съотборници Трей Лайлс, Кевин Хъртър и Дейвиън Мичъл.

До Саша имаше и шампионско присъствие в лицето на носителя на пръстен от 2016-а Матю Делаведова, който носи за кратко екипа на Кингс през миналия сезон.

Large Kings contingent for Game 1 of the Las Vegas Summer League, including Vivek Ranadive, Monte McNair, Wes Wilcox, Keegan Murray, Sasha Vezenkov, Kevin Huerter and Davion Mitchell. pic.twitter.com/a1AA6mCY2w

Везенков все още не е обявен официално като нов играч на тима от Калифорния, но въпреки това той е неотлъчно до отбора и посещава втори пореден мач от Лятната лига.

Националът няма да се включи в надпреварата и ще го видим в действие чак в предсезонните мачове на Сакраменто през септември.

Sasha Vezenkov, Keegan Murray, Kevin Huerter, Davion Mitchell, Trey Lyles and former Kings PG Matthew Dellavedova in Vegas to watch the Kings summer league squad. pic.twitter.com/NBqiytAiDY