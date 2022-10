Александър Везенков с нов рекорд в Евролигата

Александър Везенков и съотборниците му от "Олимпиакос" взеха втори скалп в Евролигата. Българският национал и съотборниците му надделяха над "Жалгирис" с 90:80 (18:21, 26:14, 23:23, 23:22) във втория кръг на най-комерсиалния клубен турнир.

Само още един тим е непобеден от началото на сезона - "Монако".

.@olympiacosbc outlast @bczalgiris in Round Two to go 2-0 and maintain a perfect start to the season#EveryGameMatters pic.twitter.com/GafdvqZYQl