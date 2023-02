Везенков с пети приз за MVP на кръга в Евролигата (ВИДЕО)

Александър Везенков продължава да впечатлява в Евролигата. Лидерът на „Олимпиакос“ завоюва приза за MVP на 24-ия кръг в турнира на богатите.

Absolutely no stopping this man at the moment...



Sasha Vezenkov is MVP of the Round after an impressive double-double on the road in Germany



'MVP of the Round' I #EveryGameMatters pic.twitter.com/GMQXIzelB9