Връща ли се Везенков в Гърция? От Канада отговарят!

"Така, според хора, които са в позиция да знаят какво се случва, слуховете, че Саша Везенков напуска НБА, за да играе в Гърция... не са истина. Бившият баскетболист на Сакраменто има още една година от договора си в Лигата, Раптърс контролира правата му и нямат намерение да го освобождават. Очакват го за тренировъчния лагер преди сезона", пише той в социалните мрежи.

So, according to those in position to know, reports that Sasha Vezenkov is leaving NBA to play in Greece are … not true. The former King has 1yr left on his NBA deal, Raptors control his rights, & have no intention of waiving him & expect to have him in training camp. Carry on.