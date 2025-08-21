bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Гаджето на Саша Везенков ще ви скрие шапката! (ВИДЕО)
Никол Елефтeриаду тренира като звяр
Гаджето на Саша Везенков ще ви скрие шапката! (ВИДЕО)

Никол Елефтeриаду тренира като звяр

Александър Везенков за жалост не успя да помогне на националния отбор по баскетбол, който няма да продължи напред в квалификациите за световното първенство в Катар 2027 заради контузия. 

Най-добрият в редовния сезон на Евролигата и шампион на Гърция с Олимпиакос, със сигурност няма търпение да получи зелена светлина да се върне към тренировките след травмата в глезена. 

А в заниманията ще му помага... приятелката му Никол Елефтeриаду, която с последното си видео в социалните мрежи ще ви впечатли сериозно! 

Тежки занимания

Чаровната Никол очевидно не се страхува от тежки занимания

Видеото в профила ѝ е придружено от интересно описание:

"Фитнесът не е само за тялото. Той е за ума, за самочувствието и за психиката. Ако се чувстваш силен, когато вдигаш тежести, ще се почувстваш още по-силен, когато видиш промяната в себе си. Какво ви кара да се чувствате непобедими?"

Опит

За половинката на Везенков тежките тренировки не са нещо ново. Никол е бивша спортистка, при това на доста високо ниво. 

Снимка: Instagram

Тя бе една от звездите на Гърция в труден спорт като водната топка, преди да обяви края на кариерата си след олимпийските игри в Париж 2024. 

Никол е сребърна (2018) и бронзова (2024) медалистка от европейски първенства с тима на Гърция. В колекцията си има 9 титли на родината си и 5 Купи на страната с тима на Олимпиакос.

Снимка: Instagram

