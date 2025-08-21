Гаджето на Саша Везенков ще ви скрие шапката! (ВИДЕО)

Александър Везенков за жалост не успя да помогне на националния отбор по баскетбол, който няма да продължи напред в квалификациите за световното първенство в Катар 2027 заради контузия.

Най-добрият в редовния сезон на Евролигата и шампион на Гърция с Олимпиакос, със сигурност няма търпение да получи зелена светлина да се върне към тренировките след травмата в глезена.

А в заниманията ще му помага... приятелката му Никол Елефтeриаду, която с последното си видео в социалните мрежи ще ви впечатли сериозно!

Тежки занимания

Чаровната Никол очевидно не се страхува от тежки занимания.

Видеото в профила ѝ е придружено от интересно описание:

"Фитнесът не е само за тялото. Той е за ума, за самочувствието и за психиката. Ако се чувстваш силен, когато вдигаш тежести, ще се почувстваш още по-силен, когато видиш промяната в себе си. Какво ви кара да се чувствате непобедими?"

Опит

За половинката на Везенков тежките тренировки не са нещо ново. Никол е бивша спортистка, при това на доста високо ниво.

Снимка: Instagram

Тя бе една от звездите на Гърция в труден спорт като водната топка, преди да обяви края на кариерата си след олимпийските игри в Париж 2024.

Никол е сребърна (2018) и бронзова (2024) медалистка от европейски първенства с тима на Гърция. В колекцията си има 9 титли на родината си и 5 Купи на страната с тима на Олимпиакос.

Снимка: Instagram

