Гаджето на Саша Везенков ще ви скрие шапката! (ВИДЕО)

Александър Везенков за жалост не успя да помогне на националния отбор по баскетбол, който няма да продължи напред в квалификациите за световното първенство в Катар 2027 заради контузия.
Най-добрият в редовния сезон на Евролигата и шампион на Гърция с Олимпиакос, със сигурност няма търпение да получи зелена светлина да се върне към тренировките след травмата в глезена.
А в заниманията ще му помага... приятелката му Никол Елефтeриаду, която с последното си видео в социалните мрежи ще ви впечатли сериозно!
Чаровната Никол очевидно не се страхува от тежки занимания.
Видеото в профила ѝ е придружено от интересно описание:
"Фитнесът не е само за тялото. Той е за ума, за самочувствието и за психиката. Ако се чувстваш силен, когато вдигаш тежести, ще се почувстваш още по-силен, когато видиш промяната в себе си. Какво ви кара да се чувствате непобедими?"
За половинката на Везенков тежките тренировки не са нещо ново. Никол е бивша спортистка, при това на доста високо ниво.
Тя бе една от звездите на Гърция в труден спорт като водната топка, преди да обяви края на кариерата си след олимпийските игри в Париж 2024.
Никол е сребърна (2018) и бронзова (2024) медалистка от европейски първенства с тима на Гърция. В колекцията си има 9 титли на родината си и 5 Купи на страната с тима на Олимпиакос.
Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER
Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM
Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK