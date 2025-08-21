Три тима в атака: Ще победят ли Лудогорец, Левски и Арда днес? (АНКЕТА)

Важен ден за българския футбол! Три родни тима ще играят в плейофите на европейските клубни турнири!

Лудогорец се изправя срещу Шкендия в Северна Македония, Левски ще посрещне нидерландския АЗ Алкмаар, а Арда гостува в Полша на Ракув Ченстохова!

Мачовете са важни, тъй като са последна крачка преди същинската фаза на Лига Европа и на Лигата на конференциите.

Кои български отбори ще победят в плейофите днес? Лудогорец, Левски и Арда 0

Лудогорец и Левски 0

Лудогорец и Арда 0

Левски и Арда 0

Само Лудогорец 0

Само Левски 0

Само Арда 0

Нито един 0 Резултати Гласувай

Лудогорец

За девета година Шампионска лига се изплъзва от Лудогорец! Тимът не успя да преодолее стария си кошмар Ференцварош и отпадна от битката за място в най-престижния европейски клубен турнир.

Така че е време за истинско предизвикателство на входа на Лига Европа.

Снимка: Lap.bg

На пътя на българския шампион застава Шкендия Тетово - македонският първенец.

Тимът е създаден от албанската общност в западния македонски град, а Лудогорец се счита за доста по-опитен в такива мачове и е със статут на фаворит.

Левски

40 000 се очакват по трибуните на националния стадион "Васил Левски", за да подкрепят "сините" в първия им мач срещу АЗ Алкмаар. Срещата ще бъде предшествана и от мащабно шествие по улиците на столицата.

Левски не успя да прескочи предизвикателството "Брага" и да достигне до плейофите на Лига Европа. Затова пък има втори шанс в Лигата на конференциите.

"Сините" ще са без Мустафа Сангаре и Георги Костадинов, а АЗ Алкмаар навява лоши спомени, тъй като през 1980 г. Левски е разгромен от този съперник с 0:5 - една от най-тежкие загуби за българския тим в Европа.

Снимка: levski.bg

Арда

Настроението в Кърджали със сигурност е приповдигнато и има защо! Арда пише история, а "програма максимум" ще е влизането в груповата фаза на Лигата на конференциите.

Пътят минава през коравия полски Ракув Ченстохова.

Снимка: Lap.bg

Тимът няма дълга история и големи успехи, но пък има доста пламенни привърженици! Ще повлияят ли те на Арда?

