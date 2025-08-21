Три тима в атака: Ще победят ли Лудогорец, Левски и Арда днес? (АНКЕТА)

Важен ден за българския футбол! Три родни тима ще играят в плейофите на европейските клубни турнири!
Лудогорец се изправя срещу Шкендия в Северна Македония, Левски ще посрещне нидерландския АЗ Алкмаар, а Арда гостува в Полша на Ракув Ченстохова!
Мачовете са важни, тъй като са последна крачка преди същинската фаза на Лига Европа и на Лигата на конференциите.
За девета година Шампионска лига се изплъзва от Лудогорец! Тимът не успя да преодолее стария си кошмар Ференцварош и отпадна от битката за място в най-престижния европейски клубен турнир.
Така че е време за истинско предизвикателство на входа на Лига Европа.
На пътя на българския шампион застава Шкендия Тетово - македонският първенец.
Тимът е създаден от албанската общност в западния македонски град, а Лудогорец се счита за доста по-опитен в такива мачове и е със статут на фаворит.
40 000 се очакват по трибуните на националния стадион "Васил Левски", за да подкрепят "сините" в първия им мач срещу АЗ Алкмаар. Срещата ще бъде предшествана и от мащабно шествие по улиците на столицата.
Левски не успя да прескочи предизвикателството "Брага" и да достигне до плейофите на Лига Европа. Затова пък има втори шанс в Лигата на конференциите.
"Сините" ще са без Мустафа Сангаре и Георги Костадинов, а АЗ Алкмаар навява лоши спомени, тъй като през 1980 г. Левски е разгромен от този съперник с 0:5 - една от най-тежкие загуби за българския тим в Европа.
Настроението в Кърджали със сигурност е приповдигнато и има защо! Арда пише история, а "програма максимум" ще е влизането в груповата фаза на Лигата на конференциите.
Пътят минава през коравия полски Ракув Ченстохова.
Тимът няма дълга история и големи успехи, но пък има доста пламенни привърженици! Ще повлияят ли те на Арда?
