Лига на Конференциите

Три тима в атака: Ще победят ли Лудогорец, Левски и Арда днес? (АНКЕТА)

Предстоят първите мачове от плейофите в европейските клубни турнири

Три тима в атака: Ще победят ли Лудогорец, Левски и Арда днес? (АНКЕТА)
Lap.bg

Важен ден за българския футбол! Три родни тима ще играят в плейофите на европейските клубни турнири! 

Лудогорец се изправя срещу Шкендия в Северна Македония, Левски ще посрещне нидерландския АЗ Алкмаар, а Арда гостува в Полша на Ракув Ченстохова

Мачовете са важни, тъй като са последна крачка преди същинската фаза на Лига Европа и на Лигата на конференциите.

Кои български отбори ще победят в плейофите днес?

Лудогорец

За девета година Шампионска лига се изплъзва от Лудогорец! Тимът не успя да преодолее стария си кошмар Ференцварош и отпадна от битката за място в най-престижния европейски клубен турнир. 

Така че е време за истинско предизвикателство на входа на Лига Европа

Снимка: Lap.bg

На пътя на българския шампион застава Шкендия Тетово - македонският първенец. 

Тимът е създаден от албанската общност в западния македонски град, а Лудогорец се счита за доста по-опитен в такива мачове и е със статут на фаворит. 

Левски

40 000 се очакват по трибуните на националния стадион "Васил Левски", за да подкрепят "сините" в първия им мач срещу АЗ Алкмаар. Срещата ще бъде предшествана и от мащабно шествие по улиците на столицата. 

Шествие и забрана за паркиране: Промените в София заради мача на Левски

Левски не успя да прескочи предизвикателството "Брага" и да достигне до плейофите на Лига Европа. Затова пък има втори шанс в Лигата на конференциите

"Сините" ще са без Мустафа Сангаре и Георги Костадинов, а АЗ Алкмаар навява лоши спомени, тъй като през 1980 г. Левски е разгромен от този съперник с 0:5 - една от най-тежкие загуби за българския тим в Европа. 

Снимка: levski.bg

Арда

Настроението в Кърджали със сигурност е приповдигнато и има защо! Арда пише история, а "програма максимум" ще е влизането в груповата фаза на Лигата на конференциите. 

Пътят минава през коравия полски Ракув Ченстохова

Снимка: Lap.bg

Тимът няма дълга история и големи успехи, но пък има доста пламенни привърженици! Ще повлияят ли те на Арда?

Лудогорец
срещу
Арда Кърджали
26.05.2025 17:45
левски лига европа арда аз алкмаар лудогорец плейоф шкендия Лига на конференциите Ракув Ченстохова

