БФС изненада: В отлично финансово състояние сме!

Българският футболен съюз е в отлично финансово състояние!

С това се похвалиха лично от централата в публикация в своя сайт и като отговор на спекулациите, че част от футболистите в националните гарнитури не са получили възнагражденията си.

Твърдението идва 9 месеца, след като самият президент на централата Георги Иванов - Гонзо, заяви, че БФС изпитва финансови затруднения и не може да изплаща заплати.

Срещу спекулациите

"Във връзка с излезли публикации в медиите, че Българският футболен съюз има неизплатени повиквателни към футболистите от представителния национален отбор, заявяваме категорично, че БФС няма задължения към никого, в това число играчи, институции, дружества и др.

Снимка: Lap.bg

Футболната централа е в отлично финансово състояние, като за последната година има допълнителен приход от 7 милиона лева към бюджета спрямо предходната година. На този фон БФС сключи няколко спонсорски договора през последните месеци, в резултат на което клубовете от Mr Bit Втора лига ще получат финансова помощ в размер на 800 000 лв.

Всякакви други публикации и изявления в медиите, свързани с финансовото състояние на БФС, са манипулативни и не отговарят на действителното положение на централата.", се казва в официална позиция на БФС.

Признанието на Иванов

През ноември 2024 г. Георги Иванов - Гонзо, заяви в интервю:

"Много неща правим, но не можем да ги стартираме, защото нямаме нужното финансиране. Взимаме кредити, за да плащаме заплати. Федерацията има определен бюджет, който получава от УЕФА и ФИФА. Нямаме достатъчно пари, за да стартираме проектите, които искаме да започнем. Имаме наистина проблем с финансирането. БФС няма пари. БФС не може да развие детско-юношеския футбол, клубовете трябва да го направят."

От финансов отчет на футболния съюз, представен на изборния конгрес през март, стана ясно, че през 2023 г. приходите са в размер на около 20 милиона лева. Най-много приходи за последния отчетен период идват от УЕФА - 11,2 млн. От ФИФА те са близо 3 млн., а малко над 1 млн. лева са от глоби и санкции.

Най-големите разходи на БФС са за персонал - над 5 млн. лева, следват националният тим - 4,9 млн. лева и разходи за управление - 2,5 млн. лева. За 2023 г. БФС е на печалба от 618 000 лв.

