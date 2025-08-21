bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Стили Николова е временно втора на световното първенство

Квалификациите в Рио де Жанейро продължават днес

Стили Николова е временно втора на световното първенство
Анна Недкова, БФХГ

Страхотно представяне до момента на Стилияна Николова в квалификациите на световното първенство по художествена гимнастика в Рио де Жанейро! 

Българката е втора след като показа съчетанията с обръч и топка късно снощи българско време. 

Днес, 21 август, ѝ престоят другите две композиции - с бухалки и лента. 

Другата наша представителка в Бразилия - Ева Брезелиева, е 14-та и също има шансове за финалите.

Оценките

Николова игра без грешка първите си две съчетания. За композицията с обръч тя получи 29,300, а за тази с топка - 29,400

Снимка: Анна Недкова, БФХГ

Във временното класиране я изпревари единствено олимпийската шампионка от Париж Дария Варфоломеев. 

Ева Брезалиева получи 28,150 на обръч и 27,350 на топка. 

Първите 18 влизат във финала за многобоя. Николова вече си осигури участие във финалите на обръч и топка със съответно трети и втори по сила резултат.

Опитна

Стилияна Николова е за трети път на световно първенство. Тя дебютира при жените на важния форум през 2022 г. в София. Тогава спечели сребро на обръч, бухалки и лента, както и бронз в многобоя. 

Снимка: Анна Недкова, БФХГ

През 2023 г. във Валенсия Николова стана отборна шампионка с България и спечели бронз на топка. 

Ева Брезалиева участва във Валенсия преди две години, но представи само композиция с лента, с която по-късно стана вицешампионка на Европа.

