Георги Иванов: Президентите да ми казват кой да е съдия?! Развеселява ме! (ВИДЕО)

Президентът на Българския футболен съюз Георги Иванов-Гонзо даде обширно интервю за... Българския футболен съюз.

Той бе първия гост в новия подкаст на централата, като засегна редица теми, сред които съдийството, националния отбор, така нареченото "Правило за българите", както и предстоящите планове.

Съдийството

Иванов заяви, че съдийството у нас е поверено на професионалисти и само те могат да решават в тази сфера. Президентът на БФС каза, че го развеселяват претенциите на футболни собственици, които се опитват да "уволняват" рефери след мачове.

"Винаги ще има претенции към съдийството, предвид че има човешки фактор. Но смятам, че сега с VAR от няколко години грешките са по-малко, отколкото са били преди. Много пъти сигурно някой е имал основание, но в България психологията е такава, че, като загубиш, търсиш причината извън себе си. Някои клубове се опитват да прехвърлят от болната на здравата глава проблемът.

Снимка: Lap.bg

Не ме интересува какво казват клубовете. Има съдийска комисия, хора, които са професионалисти в това нещо. Когато някой не си свърши работата, не свири по най-добрия начин, видим зависимост, гарантирам, че този човек повече няма да свири или ще бъде наказан. Но някакви президенти да ми казват кой съдия, какъв съдия, да бъде изхвърлен, да не бъде изхвърлен... Това ме развеселява. Да не използвам по-груби думи", каза Гонзо.

По-добре

Той коментира и свое изказване от 2023 г., в което заяви: "След 2-3 години България ще има резултати. Ще си говорим след 3 години България къде ще бъде."

"2022 г. съм почнал да структурирам целия футболен процес в тази федерация. След 3 години и половина знам какво съм направил. Знаем всичкия този път, всичките данни, всичките тестове, всичките неща, които правим за националните отбори, тази градация. Убеден съм, че ще дойдат резултатите. Но това е процес, не става веднага. Ако смятате, че преди това сме имали отбор, който да се класира за всяко световно, европейско... Хора, аз ви показах статистиката!

Ние сме долу на дъното. Ние сме паднали на земята! Затова ги правим тези промени - да спрем пропадането и да се движим нагоре. Ако някой иска да види какво е направил футболният съюз за детско-юношеския футбол за 3 години, да заповяда. Няма да му стигнат няколко дена да види.", заяви Иванов.

Снимка: Lap.bg

Билетите

Иванов бе критикуван за високите цени на билетите за мачовете на националния отбор за мачовете от квалификациите за световното първенство. Пропуските за срещата в София с европейския шампион Испания са между 60 и 800 лв.

"Имам различни виждания от феновете, които смятат, че билетите за националния отбор трябва да бъдат евтини. Напротив! Това са най-добрите футболисти и трябва да държим високи цени. Няма компромис! Знаете ли колко струва един мач? Не смятам, че цените за националния отбор трябва да бъдат колкото едно пакетче семки. Не е нормално за националния отбор цените на билетите да са по-евтини от на клубен отбор. От тук нататък това ще бъде! Цените ще бъдат равностойни на това кой играе. Всеки може да реши дали да дойде и да подкрепи България", каза той.

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK