ЦСКА се раздели с още един ключов футболист

Чистката в ЦСКА продължава с пълна сила, а поредната "жертва" е Тибо Вион!
31-годишният десен бек се раздели с клуба. Това съобщиха "червените" в официалните си канали.
Прекратяването на отношенията е по взаимно съгласие.
"Френският бранител Тибо Вион вече не е футболист на ЦСКА. Двете страни се разделят по взаимно съгласие.
Тибо Вион обличаше фланелката на „армейците“ от есента на 2020 г. За този период защитникът записа 177 двубоя за тима, в които отбеляза 7 попадения.
ЦСКА благодари на Тибо Вион и му желае здраве и успех в професионалната кариера", се казва в официалната позиция.
Французинът наскоро преподписа с ЦСКА до 2027 г.
"Червените" са в серия, в която гонят играчи.
Първият изгонен беше капитанът Лиъм Купър, на когото са били изплатени заплатите до края на календарната година, за да си тръгне.
След това си тръгна Зюмюр Бютучи, а Лумбард Делова отказа да тренира.
Новият спортен директор Бойко Величков разкри при представянето си, че от първия състав са извадени още Мика Пинто, Джейсън Локило и Аарон Исека.
