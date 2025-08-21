bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
ЦСКА се раздели с още един ключов футболист

Тибо Вион има 177 мача за клуба

ЦСКА се раздели с още един ключов футболист
Lap.bg

Чистката в ЦСКА продължава с пълна сила, а поредната "жертва" е Тибо Вион! 

31-годишният десен бек се раздели с клуба. Това съобщиха "червените" в официалните си канали

Прекратяването на отношенията е по взаимно съгласие

Съобщението

"Френският бранител Тибо Вион вече не е футболист на ЦСКА. Двете страни се разделят по взаимно съгласие.

Тибо Вион обличаше фланелката на „армейците“ от есента на 2020 г. За този период защитникът записа 177 двубоя за тима, в които отбеляза 7 попадения.

Снимка: Lap.bg

ЦСКА благодари на Тибо Вион и му желае здраве и успех в професионалната кариера", се казва в официалната позиция. 

Французинът наскоро преподписа с ЦСКА до 2027 г. 

 
 
 
Чистката

"Червените" са в серия, в която гонят играчи.

Първият изгонен беше капитанът Лиъм Купър, на когото са били изплатени заплатите до края на календарната година, за да си тръгне.

След това си тръгна Зюмюр Бютучи, а Лумбард Делова отказа да тренира. 

Снимка: Lap.bg

Новият спортен директор Бойко Величков разкри при представянето си, че от първия състав са извадени още Мика Пинто, Джейсън Локило и Аарон Исека.

