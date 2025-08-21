ЦСКА се раздели с още един ключов футболист

Чистката в ЦСКА продължава с пълна сила, а поредната "жертва" е Тибо Вион!

31-годишният десен бек се раздели с клуба. Това съобщиха "червените" в официалните си канали.

Прекратяването на отношенията е по взаимно съгласие.

Съобщението

"Френският бранител Тибо Вион вече не е футболист на ЦСКА. Двете страни се разделят по взаимно съгласие.

Тибо Вион обличаше фланелката на „армейците“ от есента на 2020 г. За този период защитникът записа 177 двубоя за тима, в които отбеляза 7 попадения.

Снимка: Lap.bg

ЦСКА благодари на Тибо Вион и му желае здраве и успех в професионалната кариера", се казва в официалната позиция.

Французинът наскоро преподписа с ЦСКА до 2027 г.

View this post on Instagram

Чистката

"Червените" са в серия, в която гонят играчи.

Първият изгонен беше капитанът Лиъм Купър, на когото са били изплатени заплатите до края на календарната година, за да си тръгне.

След това си тръгна Зюмюр Бютучи, а Лумбард Делова отказа да тренира.

Снимка: Lap.bg

Новият спортен директор Бойко Величков разкри при представянето си, че от първия състав са извадени още Мика Пинто, Джейсън Локило и Аарон Исека.

