"Армейците" на помощ: Стартира кампания "Заедно за Любо!"

Пенев продължава битката с коварна болест

ЦСКА стартира кампания в помощ на Любослав Пенев. Легендата на родния футбол продължава битката с коварна болест, а от бившия му клуб ще помогнат, започвайки инициативата "Заедно за Любо!".

Всяка покупка, направена през мобилното приложение на "армейците", ще отчислява средства за подпомагане на лечението на Ел Голеадор.

Съобщението на ЦСКА

Армейци,

Големият Любослав Пенев продължава тежката битка с коварна болест. Води я така, както играеше на терена - с мъжество, дух и несломим характер. Сигурни сме, че колкото и да продължи лечението, Любо няма да се откаже - щом всички сме до него!

Червената общност за пореден път доказа, че няма невъзможни неща с подкрепата си към легендарния нападател. Вече хиляди армейски сърца се включиха в кампанията за набирането на средства за лечението на Любо Пенев, за което можем да кажем само едно: Поклон, армейци!

Но битката не спира и сме убедени, че - заедно с него, ще я доведем до успешен край. Затова стартираме и нова инициатива, с която да помогнем на великия ни голмайстор.

Влезте в приложението MyCSKA и се абонирайте за кампанията "Заедно за Любо!". От този момент нататък, при всяка ваша покупка през приложението (от партньорската мрежа на ultrafan), отбелязана със специалния символ на кампанията, ще се отчисляват средства за подпомагане на лечението.

Пазаруване с добра кауза - още една възможност да докажем, че сме едно голямо семейство. Нашата сила е единството и заедно ще успеем да върнем Любо към нормалния живот.

Новината за болестта се разпространи в началото на декември. Много от бившите му клубове, включително родния ЦСКА, започнаха кампании за набиране на средства. Според различни източници необходимата сума е между 150 000 и 300 000 евро.

След първоначалния етап на лечения в специализирана клиника в Германия, Любо се завърна в България през януари с медицински самолет. Разходите бяха поети от собственика на ЦСКА Валтер Папазки.

лечение помощ цска болест любо заболяване любослав пенев приложение любо пенев коварна mycska коварно

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

