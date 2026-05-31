Класически Хакими: Вижте къде отиде медалът му! (ВИДЕО)

Пари Сен Жермен е на върха на европейския клубен футбол!
Френският шампион повтори постижението си от миналия сезон, като и този спечели Шампионската лига. Луис Енрике и футболистите му триумфираха след като с Арсенал изпълниха дузпи в Будапеща, а Габриел пропусна последната и даде воля на радостта на парижани.
Кралете на Европа първо взеха медалите и "Ушатата" купа, а след това имаха възможност да се порадват с най-близките си. За Ашраф Хакими това е... майка му Саида.
След като близките на футболистите се появиха на терена, Хакими разцелува първо мама и ѝ връчи медала, получен при награждаването.
View this post on Instagram
На терена бяха и другите му роднини, които имаха възможност да се снимат с трофея и да прегърнат своя герой.
Своеобразното награждаване на мама Саида обаче бе сред най-милите, но и най-обсъжданите действия на нападателят.
А причината е, че всъщност госпожа Хакими притежава... повечето от състоянието на сина си.
От 2020 до 2023 г. футболистът бе женен за актрисата Хиба Абук. Двамата обаче се разделиха, а в процеса на развод стана ясно, че тя няма да получи много от бившия си съпруг.
Причината е, че Хакими прехвърля 80% от своите притежания точно на мама.
Но пък трябва да признаем, че Ашраф е изключително благодарен син и тичаше при Саида след всеки мач от световното първенство в Катар през 2022 г.
Явно и този трети за него медал от Шампионската лига (два с ПСЖ и един с Реал Мадрид от 2018) ще намери място при мама! Напълно заслужено!