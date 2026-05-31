bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
Футбол Шампионска лига

Класически Хакими: Вижте къде отиде медалът му! (ВИДЕО)

Мама винаги е тук!

Класически Хакими: Вижте къде отиде медалът му! (ВИДЕО)
Getty Image

Пари Сен Жермен е на върха на европейския клубен футбол! 

Френският шампион повтори постижението си от миналия сезон, като и този спечели Шампионската лига. Луис Енрике и футболистите му триумфираха след като с Арсенал изпълниха дузпи в Будапеща, а Габриел пропусна последната и даде воля на радостта на парижани. 

Кралете на Европа първо взеха медалите и "Ушатата" купа, а след това имаха възможност да се порадват с най-близките си. За Ашраф Хакими това е... майка му Саида. 

ПСЖ пише история - втори пореден триумф в Шампионската лига! (ВИДЕО)

Медалът

След като близките на футболистите се появиха на терена, Хакими разцелува първо мама и ѝ връчи медала, получен при награждаването. 

На терена бяха и другите му роднини, които имаха възможност да се снимат с трофея и да прегърнат своя герой. 

Своеобразното награждаване на мама Саида обаче бе сред най-милите, но и най-обсъжданите действия на нападателят.

А причината е, че всъщност госпожа Хакими притежава... повечето от състоянието на сина си. 

Снимка: Getty Image

Разводът

От 2020 до 2023 г. футболистът бе женен за актрисата Хиба Абук. Двамата обаче се разделиха, а в процеса на развод стана ясно, че тя няма да получи много от бившия си съпруг. 

Причината е, че Хакими прехвърля 80% от своите притежания точно на мама. 

Снимка: Getty Image

Но пък трябва да признаем, че Ашраф е изключително благодарен син и тичаше при Саида след всеки мач от световното първенство в Катар през 2022 г. 

Явно и този трети за него медал от Шампионската лига (два с ПСЖ и един с Реал Мадрид от 2018) ще намери място при мама! Напълно заслужено! 

Тагове:

семейство шампионска лига финал пари сен жермен майка псж медал ашраф хакими Саида

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

Най - важното

Париж гори! Над 400 арестувани след триумфа на ПСЖ (ВИДЕО)

Париж гори! Над 400 арестувани след триумфа на ПСЖ (ВИДЕО)
Луис Енрике след триумфа: Беше трудно, но го заслужаваме! (ВИДЕО)

Луис Енрике след триумфа: Беше трудно, но го заслужаваме! (ВИДЕО)
Арсенал вече е втори по загубени финали

Арсенал вече е втори по загубени финали
България с отборна титла на европейското първенство по художествена гимнастика

България с отборна титла на европейското първенство по художествена гимнастика

Последни новини

Париж гори! Над 400 арестувани след триумфа на ПСЖ (ВИДЕО)

Париж гори! Над 400 арестувани след триумфа на ПСЖ (ВИДЕО)
Арсенал вече е втори по загубени финали

Арсенал вече е втори по загубени финали
Луис Енрике след триумфа: Беше трудно, но го заслужаваме! (ВИДЕО)

Луис Енрике след триумфа: Беше трудно, но го заслужаваме! (ВИДЕО)
ПСЖ пише история - втори пореден триумф в Шампионската лига! (ВИДЕО)

ПСЖ пише история - втори пореден триумф в Шампионската лига! (ВИДЕО)
bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV