Класически Хакими: Вижте къде отиде медалът му! (ВИДЕО)

Пари Сен Жермен е на върха на европейския клубен футбол!

Френският шампион повтори постижението си от миналия сезон, като и този спечели Шампионската лига. Луис Енрике и футболистите му триумфираха след като с Арсенал изпълниха дузпи в Будапеща, а Габриел пропусна последната и даде воля на радостта на парижани.

Кралете на Европа първо взеха медалите и "Ушатата" купа, а след това имаха възможност да се порадват с най-близките си. За Ашраф Хакими това е... майка му Саида.

Медалът

След като близките на футболистите се появиха на терена, Хакими разцелува първо мама и ѝ връчи медала, получен при награждаването.

View this post on Instagram A post shared by TNT Sports Football (@tntsportsfootball)

На терена бяха и другите му роднини, които имаха възможност да се снимат с трофея и да прегърнат своя герой.

Своеобразното награждаване на мама Саида обаче бе сред най-милите, но и най-обсъжданите действия на нападателят.

А причината е, че всъщност госпожа Хакими притежава... повечето от състоянието на сина си.

Снимка: Getty Image

Разводът

От 2020 до 2023 г. футболистът бе женен за актрисата Хиба Абук. Двамата обаче се разделиха, а в процеса на развод стана ясно, че тя няма да получи много от бившия си съпруг.

Причината е, че Хакими прехвърля 80% от своите притежания точно на мама.

Снимка: Getty Image

Но пък трябва да признаем, че Ашраф е изключително благодарен син и тичаше при Саида след всеки мач от световното първенство в Катар през 2022 г.

Явно и този трети за него медал от Шампионската лига (два с ПСЖ и един с Реал Мадрид от 2018) ще намери място при мама! Напълно заслужено!