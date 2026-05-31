Париж гори! Над 400 арестувани след триумфа на ПСЖ (ВИДЕО)

Щастлива нощ за феновете на Пари Сен Жермен и тежка за полицията в Париж!

След като тимът от френската столица за втора поредна година спечели Шампионската лига, този път победжавайки Арсенал след изпълнение на дузпи в Будапеща, радостните емоции преминаха в... сблъсъци с полицията.

416 души са арестувани, като 283 от тях в Париж, по време на празненствата за титлата.

Ранен полицай

Вълни от щастливи фенове заляха Града на любовта след като Габриел от Арсенал изпусна последната дузпа и така за втора поредна година прати парижани на върха на Европа в клубния футбол.

Празненствата бяха най-шумни и многобройни по емблематичния булевард "Шанз-Елизе" и околните райони. Сблъсъци с полицията имаше и около стадиона на ПСЖ - "Парк де Пренс" и на Площада на републиката.

Властите във Франция съобщават за един ранен полицаи. Той е пострадал от запален фойерверк. За разпръскването на тълпата е използван сълзотворен газ, а 6 са запалените автомобили.

Над 20 000 са били феновете по улиците.

Предотвратени са нахлувания на стадиона на ФК Париж, който е в непосредствена близост до този на ПСЖ, както и в 8-ми полицейски участък в града.

Подготовка

За да се избегне погромът от 2025 г., когато полицията се оказа недостатъчна, за да се справи с развълнуваните фенове, този път близо 22 000 представители на органите на реда бяха мобилизирани. 8000 от тях оперираха на територията на столицата.

В това число са моторизирани екипи, които пазеха не само центъра на Париж, а и крайните квартали, чак до околовръстния път.

Много от магазините на луксозни марки по "Шанз-Елизе" сложиха метални решетки на витрините си, за да предотвратят разбиване и грабежи.

Paris is getting "ready" for the Champions League final, but maybe not the way you think… Businesses are officially in survival mode. pic.twitter.com/P9LV47kmZa — Ultras Clips (@ultras_clips) May 29, 2026

