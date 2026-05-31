Париж гори! Над 400 арестувани след триумфа на ПСЖ (ВИДЕО)

22 000 полицаи следят да се избегнат безредиците от 2025 г.

Щастлива нощ за феновете на Пари Сен Жермен и тежка за полицията в Париж! 

След като тимът от френската столица за втора поредна година спечели Шампионската лига, този път победжавайки Арсенал след изпълнение на дузпи в Будапеща, радостните емоции преминаха в... сблъсъци с полицията. 

416 души са арестувани, като 283 от тях в Париж, по време на празненствата за титлата.

Снимка: Reuters

Ранен полицай

Вълни от щастливи фенове заляха Града на любовта след като Габриел от Арсенал изпусна последната дузпа и така за втора поредна година прати парижани на върха на Европа в клубния футбол. 

Празненствата бяха най-шумни и многобройни по емблематичния булевард "Шанз-Елизе" и околните райони. Сблъсъци с полицията имаше и около стадиона на ПСЖ - "Парк де Пренс" и на Площада на републиката.

Снимка: Reuters

Властите във Франция съобщават за един ранен полицаи. Той е пострадал от запален фойерверк. За разпръскването на тълпата е използван сълзотворен газ, а 6 са запалените автомобили.

Над 20 000 са били феновете по улиците. 

Предотвратени са нахлувания на стадиона на ФК Париж, който е в непосредствена близост до този на ПСЖ, както и в 8-ми полицейски участък в града. 

Снимка: Reuters

Подготовка

За да се избегне погромът от 2025 г., когато полицията се оказа недостатъчна, за да се справи с развълнуваните фенове, този път близо 22 000 представители на органите на реда бяха мобилизирани. 8000 от тях оперираха на територията на столицата.

В това число са моторизирани екипи, които пазеха не само центъра на Париж, а и крайните квартали, чак до околовръстния път. 

Снимка: Reuters

Много от магазините на луксозни марки по "Шанз-Елизе" сложиха метални решетки на витрините си, за да предотвратят разбиване и грабежи. 

 

Статистики за двубоя от Шампионска лига между ПСЖ и Арсенал

ПСЖ
ПСЖ
1 : 1
Арсенал
Арсенал
75%
Притежание на топката
25%
12
Точни удари
5
9
Неточни удари
2
101
Опасни атаки
36
11
Нарушения
17
11
Корнери
3
0
Засади
3
4-3-3
Формация
4-2-3-1
Стадион:

Състави

39
2 5 51 25
87 17 8
14 10 7
29
7 8 19
41 49
3 2 6 5
1
Матвей Сафонов 39 Матвей Сафонов
Ахраф Хакими 2 Ахраф Хакими
Маркиньос 5 Маркиньос
Уилям Пачо Тенорио 51 Уилям Пачо Тенорио
Нуно Мендес 25 Нуно Мендес
Жоао Педро Гонсалвеш Невес 87 Жоао Педро Гонсалвеш Невес
Витор Ферейра 17 Витор Ферейра
Фабиан Руис 8 Фабиан Руис
Desire Doue 14 Desire Doue
Усман Дембеле 10 Усман Дембеле
Хвича Кварацхелия 7 Хвича Кварацхелия
Дейвид Рая 1 Дейвид Рая
Кристианска комар 3 Кристианска комар
Уилям Салиба 2 Уилям Салиба
Габриел 6 Габриел
Пиеро Хинкапие Рейна 5 Пиеро Хинкапие Рейна
Деклан Райс 41 Деклан Райс
М. Луис-Скели 49 М. Луис-Скели
Букайо Сака 7 Букайо Сака
Мартин Одегаард 8 Мартин Одегаард
Леандро Тросар 19 Леандро Тросар
Кай Хаверц 29 Кай Хаверц
