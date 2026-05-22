Ботев в траур: Почина емблематичният Велизар, който влезе във фенския фолклор

Агитката скърби за тежката загуба

Тъжни новини от Ботев Пловдив!

Медиите в Града под тепетата съобщават, че от този свят си е отишъл един от емблематичните фенове на "жълто-черните". Става дума за Велизар Цолакидис, който бе част от агитката на клуба. 

Трагедията

Роденият през 1971 г. запалянко е бил открит в дома си, след като негови приятели са сигнализирали на органите на реда.

Няколко дни подред те са опитвали да се свържат с него по телефона, но без успех. 

Цолакидис бе известен с непримиримата си подкрепа за клуба, както и с ефектните си скандирания. 

Скандалът с Лудогорец

Във фенския фолклор у нас Велизар влезе със скандирания срещу изпълнителния директор на Лудогорец Ангел Петричев след мач с Лудогорец на Ботев в Пловдив. 

Тогава се роди култовата реплика "Стига, бе, Велизаре!" от страна на журналистка. 

 
