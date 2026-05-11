Спортен нюзрум, еп. 133: Синя лудост! (ВИДЕО)

Незапомненото чакане за Левски приключи! „Синият“ клуб вдигна бленуваната 27-а титла на България, а ЦСКА гледа смело към финала в турнира за Купата на България.

Емоциите за „сини“ и „червени“ бързо пратиха в историята уикенда, а в понеделник отново е време за "Спортен нюзрум.

Сред основните теми в предаването ще бъде купонът след триумфа на Левски в първенството и очертаващата се ожесточена битка за второто място между Лудогорец и ЦСКА.

Има ли кой да спре високолетящите футболисти на Христо Янев преди финала за Купата на България след успеха над ЦСКА 1948 като гост в Бистрица и ще изиграе ли Левски решаваща роля за разпределение на евроквотите - това ще бъдат само част от темите в новия ни епизод.

Специален гост в предаването ще бъде бившият футболист на Левски и настоящ треньор на Рилски спортист - Пламен Крумов. Какво беше в основата на „синия“ триумф, какво промени Хулио Веласкес и може ли самоковския клуб да помисли и за място в елита, това ще е сред въпросите към бившия защитник.

Гледайте ни! Започваме след 13:00 ч.!