С голове 972 и 973: Роналдо е шампион на Саудитска Арабия! (ВИДЕО)

Първа титла за Ал Насър от 2019 г. насам

Кристиано Роналдо е шампион на Саудитска Арабия! Петкратният носител на "Златната топка" и съотборниците му от Ал Насър триумфираха, след като разгромиха с 4:1 гостуващия Дамак в последния кръг.

Садио Мане откри резултата в 34', а Кингсли Коман удвои в 52', преди Моралайе Сила да намали от дузпа в 58', отсъдена за игра с ръка на Мохамед Симакан след намеса на системата за видеоповторения (VAR).

Роналдо изведе Ал Насър до безценния успех с две попадения - в 63' и 81'. Така той вече има 973 гола в кариерата си и до заветната кота 1000 остават 27.

Той обаче не успя да стане топ реализатор в шампионата за сезона със своите 28. Пред него са Айвън Тони от Ал Ахли с 32 и Хулиан Киньонес от Ал Кадисия с 33.

Титлата е първа за Ал Насър от 2019 г. насам и 11-а в клубната история. Рекордьор е Ал Хилал с 21, пред Ал Итихад с 14.

