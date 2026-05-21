bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
Футбол Лига Европа

Емилиано Мартинес пред bTV: Ще умра на терена за своите съотборници! (ВИДЕО)

Световният шампион с Аржентина се радва на трофей в Лига Европа

Един от най-добрите вратари в света в последните години Емилиано Мартинес не успя да скрие радостта си от спечелването на пореден трофей. 

Аржентинецът, който през 2022 г. бе на вратата на националния си тим при триумфа на световното първенство в Катар, този път нямаше много работа срещу Фрайбург. 

Неговият Астън Вила беше безапелационен на терена в Истанбул и след 3:0 заслужено прибра във витрината си трофея от Лига Европа

Перфектни

Вратарят не скри радостта си след награждаването и пред bTV разкри какво е донесло победата на Астън Вила.

"Играхме невероятно! Показахме чудесни качества. Играем заедно от много години, познаваме се много добре. Днес бяхме перфектни. Те играят човек за човек, но ние имаме много добри футболисти, които задържат добре топката. Играхме добре в дефанзивен план, което е страхотно", каза той.

Снимка: Reuters

Формулата

Емблематичният вратар не пропусна да разкрие, че зад победата се крие не само упорит труд на терена, а и отлични отношения в съблекалнята.

"Не съм губил финал в кариерата си, откакто спечелих с Аржентина. Горд съм, че съм с тези момчета на терена. Ще умра, ако трябва на терена, за да ги защитя", бе емоционален Мартинес.

Унай Емери пред bTV: За триумф в Лига Европа ти трябват клуб, фенове, футболисти (ВИДЕО)
 
Тагове:

финал астън вила лига европа Емилиано Мартенес

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

Най - важното

Епизод 3: Sweet Caroline

Епизод 3: Sweet Caroline
Стилиян Петров: Принц Уилям писа. Покани ме на парти (ВИДЕО)

Стилиян Петров: Принц Уилям писа. Покани ме на парти (ВИДЕО)
Две коренно различни школи на ринга на ELITBET MAX FIGHT 65

Две коренно различни школи на ринга на ELITBET MAX FIGHT 65

Унай Емери пред bTV: За триумф в Лига Европа ти трябват клуб, фенове, футболисти (ВИДЕО)

Унай Емери пред bTV: За триумф в Лига Европа ти трябват клуб, фенове, футболисти (ВИДЕО)

Последни новини

live
НА ЖИВО: Спортен нюзрум, еп. 136: В София са Купата, шампионът и

НА ЖИВО: Спортен нюзрум, еп. 136: В София са Купата, шампионът и "Евровизия"!
Две коренно различни школи на ринга на ELITBET MAX FIGHT 65

Две коренно различни школи на ринга на ELITBET MAX FIGHT 65

Епизод 3: Sweet Caroline

Епизод 3: Sweet Caroline
Стилиян Петров: Принц Уилям писа. Покани ме на парти (ВИДЕО)

Стилиян Петров: Принц Уилям писа. Покани ме на парти (ВИДЕО)
bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV