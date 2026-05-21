Емилиано Мартинес пред bTV: Ще умра на терена за своите съотборници! (ВИДЕО)

Един от най-добрите вратари в света в последните години Емилиано Мартинес не успя да скрие радостта си от спечелването на пореден трофей.

Аржентинецът, който през 2022 г. бе на вратата на националния си тим при триумфа на световното първенство в Катар, този път нямаше много работа срещу Фрайбург.

Неговият Астън Вила беше безапелационен на терена в Истанбул и след 3:0 заслужено прибра във витрината си трофея от Лига Европа.

Перфектни

Вратарят не скри радостта си след награждаването и пред bTV разкри какво е донесло победата на Астън Вила.

"Играхме невероятно! Показахме чудесни качества. Играем заедно от много години, познаваме се много добре. Днес бяхме перфектни. Те играят човек за човек, но ние имаме много добри футболисти, които задържат добре топката. Играхме добре в дефанзивен план, което е страхотно", каза той.

Формулата

Емблематичният вратар не пропусна да разкрие, че зад победата се крие не само упорит труд на терена, а и отлични отношения в съблекалнята.

"Не съм губил финал в кариерата си, откакто спечелих с Аржентина. Горд съм, че съм с тези момчета на терена. Ще умра, ако трябва на терена, за да ги защитя", бе емоционален Мартинес.