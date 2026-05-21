на живо
Астън Вила направи услуга на ЦСКА

Астън Вила направи услуга на ЦСКА! С триумфа си в Лига Европа късно снощи англичаните пратиха "армейците" сред поставените в първия квалификационен кръг на турнира.

Така носителят на Купата на България ще избегне част от най-тежките съперници на старта на следващата еврокампания.

ЦСКА си осигури участие във втория по сила европейски клубен турнир след успеха с 4:3 след дузпи над Локомотив Пловдив.

Преразпределяне

Победата на Вила срещу Фрайбург гарантира на "виланите" място в Шампионската лига.

Това преразпределя отборите в Лига Европа. Носителите на националните купи на Швейцария, Израел, Кипър и Швеция се преместват автоматично от първия във втория квалификационен кръг.

Така се освобождава място в горната урна и коефициентът на ЦСКА от 6.500 става напълно достатъчен, за да бъде българският тим поставен.

Ако Астън Вила не беше спечелил трофея, въпросът около статута на ЦСКА щеше да остане отворен.

Възможните съперници на ЦСКА:

Жилина (Словакия) /ако Зимбру спечели Купата на Молдова, Жилина ще е поставен, а Зимбру непоставен/
Войводина Нови Сад (Сърбия)
Университатя Клуж (Румъния)
Алуминий (Словения)
Дери Сити (Ирландия)
Вестри (Исландия)

ЦСКА спази традицията

Столичният гранд спечели Купата на България за 22-ри път, докато Локомотив пропусна да го постигне за трети път в клубната история.

По този начин ЦСКА си отмъсти на "железничарите" за поражението във финала през 2020 г., което също беше след дузпи. 

Христо Янев вдигна Купата за втори път като треньор на "армейците". Предишният бе през 2016 г. Преди това - през 2006 г., той ликува и като играч.

 
