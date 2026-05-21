Националните отбори обличат екипи като на Везенков

Ръководството на родната федерация по баскетбол обяви нов партньор.

Мъжкият и женският национален отбор вече ще играят с екипировката на Александър Везенков и звездите на Олимпиакос.

Националите ще направят дебют с новите екипи в евроквалификациите през лятото. А още утре най-добрият български баскетболист започва голямата битка за трофея в Евролигата.

На пресконференция днес беше обявена и друга голяма новина - Николай Рашков е новият директор на националните отбори.

Селекционерът на мъжете Любомир Минчев пък изненада, разкривайки, че се работи по натурализирането на двама американци, които да подпомогнат "лъвовете".

Новият директор

Николай Рашков е председател на управителния съвет на Sofia Eagles - една от най-бързоразвиващите се школи за подрастващи. Той бе и основният човек, който отговаряше за сложната организация около провеждането на мачовете на Апоел Тел Авив от Евролигата у нас.

"Моята основна дейност е извън баскетбола. Участвам в няколко странични бизнеса, които се развиват добре. Причината да съм тук сега е, че преди три години имах неблагоразумието да инвестирам в баскетбол за подрастващи в България и от там се завъртя едно колело, което в крайна сметка създаде екипа около мен. Израснал съм в семейство, което ме е възпитало да ценя символите на България. Изпитвам уважение към състезателите и целия щаб на националния отбор", обясни той.

"Нашето включване с целия ни екип е напълно безвъзмездно и смятам, че в следващия цикъл на националните тимове може да изпълни три цели. Първото е подобряване на условията на работа на целия щаб и състезателите. Второ - вдигане на нивото като имидж на двата отбора и номер три - всички състезатели, които играят професионален баскетбол са подписали договор и тяхното свободно време е собственост на клубовете, които се състезават. Борбата с всеки един клубен отбор да разреши на тези състезатели да участват за националния отбор е тежка", добави Рашков.

Екипите

Партньорството с новата фирма, която ще предоставя екипите, е за повече от 75 000 евро, като, освен за мъже и жени, те ще осигуряват екипировка на подрастващите тимове.

"Това е марка, наложила се в баскетбола и по-специално в Евролигата. В момента водим разговори и вярвам, че скоро ще финализираме нещата и с няколко клубни отбора. Конкретно за националните състави сме изработили няколко цветови гами на екипите - бял, червен и трети, алтернативен цвят - зелен.", разкри бившият национал Божидар Аврамов, който е представител на фирмата у нас.

Нови национали

Пред мъжкия национален отбор предстои важен мач през следващия месец - домакинство срещу Норвегия на 5 юли в последна среща предварителните квалификации за Евробаскет 2029.

До момента момчетата на селекционера Любомир Минчев имат 2 победи и 1 загуба. С този актив те оглавяват класирането.

"За мен има няколко важни неща. Първо, състезателите да са здрави и на 5 юли всички да бъдат в добра форма. Второто е да направим един добър тренировъчен процес, а третото е - да изиграем добър мач и залата да се напълни", заяви селекционерът.

Той разкри, че се работи по натурализирането на 27-годишният Умоджа Гибсън от словенския Цедевита Олимпия и 25-годишният Коби Уилямс от германския Бамберг, които да се присъединят към тима в най-скоро време.

При жените

При дамите в групата от втория етап на пресявките за участие на Евробаскет 2027 за България първите срещи тази година ще бъдат през ноември. Женският държавен тим на страната ще приеме Хърватия на 11 ноември, докато три дни по-късно ще посрещне Испания.

Селекционерът на националките Таня Гатева заяви: "Ние също много се вълнуваме от настъпващите промени и сме убедени, че са за доброто на българския баскетбол".

"Отборът ни ще започне подготовка на 1 юни в Самоков, а след това ще вземе участие на турнир в Гърция. Искам да ви уверя, че сме още по-мотивирани и ще дадем всичко от себе си, за да опитаме да класираме България на Европейско първенство", добави Гатева.