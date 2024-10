Груев под ножа! Колко време ще отсъства?

Контузията на футболния национал Илия Груев не е никак лека и той ще трябва да бъде опериран.

Лошата новина съобщиха от клубния му тим Лийдс, като му пожелаха бързо възстановяване.

#LUFC midfielder Ilia Gruev will undergo surgery in the coming days, following a significant injury to his meniscus