Илия Груев: Събудих се и осъзнах какво сме постигнали (ВИДЕО)

"Бяха невероятни 10 дни, след като спечелихме промоция. Насладих се на момента, наистина се насладих много. Събудих се и осъзнах какво сме постигнали. Атмосферата беше страхотна (б.р. – на домакинството срещу Бристол Сити, спечелено с 4:0), беше невероятно. Гледахме мача на Шефилд и научихме, че печелим промоция. Насладихме се максимално.

Един от най-големите моменти за мен досега. Искаме да вземем титлата, първото място, цел ни е, но трябва да поработим още. Направихме наистина добър сезон", заяви българският национал Илия Груев, който говори пред клубната телевизия на Лийдс.

Йоркшърци си осигуриха промоция за Висшата лига, но целта им е да завършат на първо място в Чемпиъншип, като до края на надпреварата остава един кръг. Лийдс и Бърнли са с по 97 точки на върха във временното класиране.

"Радвам се, че можехме да отпразнуваме с феновете. Невероятно е, специален ден. Тези спомени ще останат завинаги в съзнанието ми. Велики дни и за феновете са. Ние сме сплотена група в този толкова голям клуб, празнувахме заедно, служителите на клуба също бяха до нас, голям ден е и за тях. Имат голямо "Благодаря" от нас. Никой не вижда работата на хората зад кадър – физиотерапевти, целият персонал – можем само да благодарим“, каза още българинът.



