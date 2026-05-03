Партизан спечели турнира „Ваня Войнова“

Приключи и деветото издание на турнира в памет на легендарната Ваня Войнова. Тя все още е единствената българска баскетболистка в Световната зала на славата.

А отборите, които взеха участие в надпреварата, доказаха, че не просто разбират кого почитат. Всяко момиче демонстрира, че знае пътя до висините – с плам за игра, смелост и безкрайна вяра в успеха си.

Битка до последната секунда

Във финала Славия, чиято клубна легенда е Ваня Войнова, отстъпи на Партизан Белград с 81:87.

До последния миг възпитаничките на Силвия Пеева направиха всичко, за да зарадват всеки, дошъл в зала „Триадица“, с една цел – да крещи „Славия!“ при всяко успешно отиграване.

„Момичетата (бел. ред. – на Партизан) играха много зряло – повечето бяха набор 2012. Ние имахме само 6–7, другите бяха по-мънички. Просто малко не ни достигнаха силичките“, прави равносметка за последния двубой Пеева.

„Израстват със сигурност в такива мачове, но тактически сме още мънички. Не слушат, не спазват треньорските указания, но въпреки това мога да кажа, че от такива мачове имаме голяма полза“, говори с цялата възможна треньорска любов тя.

Трети завърши Арис Солун, а четвъртото място зае отборът от Северна Македония – Бела вода.

„Нека я уважим с играта си!“

Как да станем като великите хора от портретите в спортните зали? Много просто – като им подражаваме и гоним мечтите си.

„Трябва много да работят. Колкото и да си талантлив, трябва да си в залата, трябва да тренираш. Да си не на 100, а на 120%! Да мислиш 24/7 за баскетбол, което е малко невъзможно в днешните времена с толкова интернет предизвикателства. Но засега вървим в правилната посока“, споделя пред камерата ни Пеева.

И все пак момичетата знаят какво означава да са част от турнира, пазещ спомена за избраната за баскетболистка на Европа за 1958 г. Войнова.

„Точно това беше идеята – с някаква символика. По-голяма символика от името на Ваня Войнова не знам дали може да има. Така разбират, че е много важно да знаеш каква история има.“

Емоцията, която трябва да се съхрани

За Михаил Йотов, президента на БК Славия, този турнир носи по-особен заряд – заряд, който не трябва да се размива във времето.

„Трудно ми е да го опиша с думи. Нашите момичета бяха невероятни, страшно много се гордея с тях. Трябва да поздравя и отбора на Партизан. Не помня кога последно бях гледал такъв мач на подрастващи. Искам да запазим това желание да продължаваме да организираме такъв турнир!“, не скри вълнението си той.

А защо е нужно всичко това ли?

Защото колкото по-често споменаваме името на някой, който вече не е сред нас, той оживява.

А представете си какво става, когато подхвърлим баскетболна топка...!