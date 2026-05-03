ЦСКА пак удари Лудогорец

ЦСКА удари Лудогорец с 1:0 на Националния стадион "Васил Левски", нанасяйки втори пореден удар на бившия шампион след елиминацията за Купата на България в полуфиналите. Поражението е трето поредно за "орлите" в Първа лига.

"Червените" започнаха по-агресивно, натискът беше постоянен, а скоростта по фланговете разкъсваше защитата на гостите. Първо предупреждение — удар в гредата. Второто вече беше фатално. В 11' дойде логичното. Центриране отдясно, отлично позициониране и безкомпромисен удар с глава на Брахими — 1:0.

Гостите опитаха да отговорят бързо но Петър Станич и Ерик Маркус пропуснаха отлични възможности, а намесата на Мартино предотврати сигурен гол.

След паузата ЦСКА пропусна да реши мача, след като Брахими не уцели вратата от метър. Ивайло Чочев и Джеймс Ето'о също не успяха да вкарат.

В края се стигна и до спорна ситуация, при която не бе отсъдена дузпа за Лудогорец, след като топката докосна ръката на Теодор Иванов.

ЦСКА има 59 точки и е на четвърто място в класирането, докато Лудогорец е с точка повече на трета позиция след трето последователно поражение в първенството.