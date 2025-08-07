Нов Кошмар в ЦСКА!

ЦСКА вече няма да има проблеми в нападение.

Или поне в това са уверени феновете, след като се появи информация, че "армейците" ще привлекат Леандро Годой от Берое.

1,5 милиона за голмайстора

Аржентинецът стана голмайстор на efbet лига през миналия сезон, като вкара 18 попадения и сега ЦСКА изпревари всички с подписа на нападателя. Според спекулациите Годой вече в София, за да премине медицински прегледи и се смята, че той ще дебютира още този уикенд.

ЦСКА ще посрещне Черно море, след като направи един от най-лошите си стартове в първенството. "Червените" записаха две равенства - 1:1 с Ботев Пловдив и 1:1 със Спартак Варна и загубиха гостуването си на Локомотив Пловдив с 0:1.

24-годишният аржентинец ще подсили състава на Душан Керкез за 1,5 милиона евро. Кошмара, както е прякорът на Годой, пристигна в Берое през 2023 г. след трансфер от Рейсинг.

Изход от кризата

Припомняме, че преди дни се появи информация, че Берое е в сериозна финансова криза, понеже не е платил сумата за трансфера на нападателя на Рейсинг. Също така се очаква старозагорци да продадат и полузащитника Стефан Гаврилов, към когото има интерес от Ботев Пловдив.

