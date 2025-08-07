Нов Кошмар в ЦСКА!

ЦСКА вече няма да има проблеми в нападение.
Или поне в това са уверени феновете, след като се появи информация, че "армейците" ще привлекат Леандро Годой от Берое.
Аржентинецът стана голмайстор на efbet лига през миналия сезон, като вкара 18 попадения и сега ЦСКА изпревари всички с подписа на нападателя. Според спекулациите Годой вече в София, за да премине медицински прегледи и се смята, че той ще дебютира още този уикенд.
ЦСКА ще посрещне Черно море, след като направи един от най-лошите си стартове в първенството. "Червените" записаха две равенства - 1:1 с Ботев Пловдив и 1:1 със Спартак Варна и загубиха гостуването си на Локомотив Пловдив с 0:1.
24-годишният аржентинец ще подсили състава на Душан Керкез за 1,5 милиона евро. Кошмара, както е прякорът на Годой, пристигна в Берое през 2023 г. след трансфер от Рейсинг.
Припомняме, че преди дни се появи информация, че Берое е в сериозна финансова криза, понеже не е платил сумата за трансфера на нападателя на Рейсинг. Също така се очаква старозагорци да продадат и полузащитника Стефан Гаврилов, към когото има интерес от Ботев Пловдив.
