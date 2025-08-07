След тежките обвиненията: Вицепрезидентът на колоезденето се оттегля

Вицепрезидентът на Българската федерация по колоездене (БФК) Данаил Ангелов обяви, че се оттегля от огранизацията на международни състезания. Това се случва часове след като Международният колоездачен съюз (UCI) наложи двугодишни наказания на него и Евгени Балев Герганов – президента на федерацията.

Това се случи на пресконференция днес по повод предстоящата Обиколка на България в колоезденето, която ще се проведе между 30 август и 5 септември, част от Международния шосеен календар.

Снимка: Lap.bg

Това са долнопробни доноси

"Това, което се случва, е изключително грозно. Тези атаки произлизат от България. Ние сме новото ръководство на БФК, избрани сме демократично, и тук има групичка, свързана със старото ръководство, която се опитва по всякакъв начин да промени нещата и да върне стария статут. Категорично отхвърлям обвиненията за Независимата етична комисия и ще си търся правата пред Спортния арбитражен съд (КАС) в Лозана“, категоричен бе Евгени Балев.

Припомняме, че във вторник(5 август) независима етична комисия установи, че Ангелов е манипулирал колоездачни събития, атакувал е словесно и е сплашвал членове на колоездачната общност.

Последва двугодишна забрана за Евгени Балев Герганов и Данаил Ангелов, за участие в организацията на колоездачни събития, наложена от Международният колоездачен съюз (UCI).

Снимка: Lap.bg

Вицепрезидентът се оттегля

Въпреки оттеглянето си от организиране на състезания, Ангелов твърди, че не е съгласен с обвиненията към него и президентът на федерацията, като се чувства „омаскарен и унизен от случващото се“. Балев и Ангелов твърдят, че обвиненията са „долнопробни доноси“, с цел провала на предстоящото състезание, със старт края на месец август.

"Аз лично съм предприел действия да се оттегля, за да не пострада българското колоездене. Оттеглил съм се и от организацията на състезанието от Международния календар на UCI следващата седмица в Боровец, за да няма нови доноси към БФК, но това не означава, че приемам и една дума от тези долнопробни доноси", сподели вицепрезидента на федерацията.

Това е организирана атака

Ръководството твърди, че това е организирана атака срещу тях от „група от девет души“, които някога са били част от предишното управление на федерацията.

"Има една група от около осем-девет човека, които непрестанно изпращат имейли без никакви обективни доказателства. Те изпращат имейлите си до Етичната комисия на UCI. После посочват и хора, към които UCI да се обърне за потвърждение. Това са хора от тяхната група. Така се стигна и до това наказание, няма нито едно обективно доказателство. Всичко е на база обясненията в имейли на тези хора до UCI", сподели бившият колоездач Георги Лумпаров.

"Аз също съм подавал имейли до UCI заради нарушения на (бел. р. - бившия председател на БФК) г-н Драгомир Кузов и на г-н Ивайло Делийски, който беше главен съдия на продължилите четири години шампионати по времето на Драгомир Кузов. Те са част от хора, писали тези имейли с доноси", добави Лумпаров.

Саботаж на Обиколката на България

Снимка: Lap.bg

"Целта на всичко това беше да се провали провеждането на Обиколката на България, но това няма да се случи. Целта на тези хора е, ако не са те на власт, да не сме и ние. Не мога да кажа какви интереси стоят зад всичко това. Г-н Кузов беше член на Европейския колоездачен съюз, познава много хора в UCI, но не знам защо го прави. Няма нито едно обективно доказателство, само някакви свидетелски показания", отговори Георги Лумпаров на въпроса какво би могло да постигне бившето ръководство, ако наистина е предприело тези стъпки.

