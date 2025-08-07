Палестинския Пеле убит, докато чака хуманитарна помощ

Палестинската футболна федерация обяви, че при удари на израелската армия е починал Сюлейман Ал-Обейд.

На 41 години той бе наричан "Палестинския Пеле" и все още бе активен на терена.

Трагичната вест потвърди и клубът му "Палестино".

Докато чака хуманитарна помощ

Ал-Обейд е баща на 5 деца. Той е намерил смъртта си, докато чака на опашка за хуманитарни помощи в южната част на Ивицата Газа.

"Нашият клуб отправя братска прегръдка в този труден момент към всички палестински футболисти и всички хора, които се съпротивляват на тази нечовешка ситуация. Призоваваме спортните организации да преразгледат случващото се, тъй като подобни тежки престъпления срещу спорта не бива да се толерират", се казва още в съобщението за кончината му.

Цялата кариера на Сюлейман Ал-Обейд преминава в Палестина. Той започна да играе в Хадамат Ал-Шати, след което се мести в Ал-Амари, а по-късно в Газа. В изиграните мачове футболистът отбелязва над 100 гола, с които печели и сравнението си с Пеле.

321 загинали от клубовете

По данни на Палестинската футболна централа, до момента в страната са загинали 321 футболисти, треньори, администратори, служители на клубове.

Наскоро Франция и Великобритания обявиха готовност да признаят палестинската държава, а ООН обвини Израел в апартейд и геноцид в палестинските територии.

