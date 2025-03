Пълен цирк! Цял свят ни се смее за минутата мълчание за живия Петко Ганчев

Абсурдната ситуация с минутата мълчание на Арда - Левски получи широк отзвук в световните медии. Двата тима отдадоха почит на бившия играч на кърджалийци Петко Ганчев, който се оказа обаче... че си е жив и здрав.

Объркването е прецедент в родния футбол, за което от Арда се извиниха. Малко след края на първото полувреме в редакцията на bTV получихме официален имейл от клуба от Кърджали. В него се поднасят извинения към близките и семейството на Ганчев, тъй като той не е починал.

Авторитетни издания като BBC, Reuters, ESPN и Der Spiegel нямаше как да пропуснат гафа.

A Bulgarian top-flight team has apologised for holding a minute's silence for a former player, only to discover he is still alive.

The management of Bulgarian top-flight side Arda Kardzhali apologised after their former player Petko Ganchev, whose death they mourned in a minute's silence before Sunday's match with Levski Sofia, turned out to be alive. https://t.co/BfZAt4UC3b https://t.co/BfZAt4UC3b