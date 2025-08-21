И Арда загуби първия мач от плейофите

Арда загуби първия мач от плейофите за влизане в основната фаза на Лигата на конференциите от Ракув Ченстохова с 0:1, като запазва шансовете си за класиране напред.

Първо полувреме

Арда гостува в Полша в търсене на победа. Александър Тунчев заложи на най-добрите си 11, които да се изправят срещу Ракув.

Мачът започна равностойно, като първото опасно положение бе в 12', когато Анатолий Господинов бе преодолян, но топката бе изчистена от Джелал Хюсеинов точно пред футболист на домакините.

Ракув продължи да натиска, а в 15' Господинов се наложи да се намесва след удар на Леонардо Роча. В 28' прошка за Арда обаче нямаше. Феликс Ебоа Ебоа не успя да се ориентира добре след рисков пас на Анатолий Господинов и топката му бе отнета от Томаш Пиенко, който очи в очи с вратаря беше безкомпромисен.

Две минути по-късно отново пред вратата на Арда настъпи разбъркване, при което Пиенко можеше да удвои, но Господинов спаси от близка дистанция.

Първото полувреме завърши в полза на Ракув.

Второ полувреме

Веднага след началото на второто полувреме тимът от Ченстохова беше близо до втори гол. Топката попадна във вратата на Арда, но страничния рефер вдигна флага за засада.

Кърджалии отговориха чак в 58', когато удар на Серкан Ювеин премина на сантиметри от гредата. В 65' Лъчезар Котев бе най-близо до изравняване, като далечният му удар срещна страничния стълб.

Добра възможност последва за Ракув в 77', но Иви Лопес не успя да уцели добре топката. Секудни по-късно отново Лопес стреля отдалече, но ударът му мина в опасна близост до вратата на Господинов. Три минути по-късно именно вратарят на Арда можеше да се превърне в грешник, като след рикошет топката придоби интересна парабула, а стражът замалко не я вкара в собствената си мрежа.

До края на мача двамата отбора не създадоха нищо по-интерено. Реваншът е след седмица в Кърджали.

