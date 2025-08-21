bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Даниел Боримиров: Доволен съм! (ВИДЕО)

Надявам се в четвъртък следващата седмица да сме по-свежи и да мечтаем, каза изпълнителният директор на Левски

"Мисля, че изиграхме един много добър мач. За съжаление допуснахме две грешки и отбор като АЗ Алкмаар показа своята класа, но мисля, че вървим по правилния път и от мач на мач Левски става силен и стабилен", коментира след поражението на "сините" с 0:2 изпълнителният директор на Левски Даниел Боримиров.

"На прав път сме"

"Ако изключим грешките, не мисля, че по някакъв начин са ни застрашили вратата", продължи той.

"Не бих казал, че е най-слабият ни ма. Това е вашето мнение. Аз съм на коренно различно мнение", отговори директорът на въпрос на bTV. "АЗ Алкмаар е един от най-добрите отбори в Нидерландия, така че аз съм доволен от начина, по който отборът се развива в последните 11-12 мача", продължи Боримиров.

Синьото лято си отива: 0:2 от АЗ Алкмаар (СНИМКИ)

"Ще си направим изводите от този мач. Натрупаха се доста мачове четвъртък-неделя. Сега ще имаме една седмица да се освежим и се надявам в четвъртък следващата седмица да сме по-свежи и да мечтаем.

Благодарим, прекланям се пред нашата невероятна публика. В България няма друга публика като нашата", завърши Боримиров.

Тагове:

левски подкрепа даниел боримиров ниво фенове силен аз алкмаар загуба отбор умора стабилен реванш Нидерландия

