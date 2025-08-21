Хулио Веласкес: Способни сме на всичко, живи сме

Левски е способен на абсолютно всичко, все още имаме шансове. Това обяви треньорът на "сините" Хулио Веласкес след 0:2 от АЗ Алкмаар в първи мач от плейофите в Лигата на конференциите.

"В момента не е точният момент да говорим за другата седмица. Мога да ви обещая отбор, който има шансове и все още е жив в борбата. Остават 90 минути и без съмнение имаме шанс. Ясно е, че отиваме на труден стадион срещу силен отбор. Но аз мисля по позитивен начин. Отиваме там да оставим сърцата си на терена", подчерта испанският специалист.

"Трябва да отбележим, че се изправихме срещу много добър отбор с голям потенциал. Направихме мача, който трябваше да изиграем. Беше равностоен мач, но трябва да отбележим начина, по който играхме първото полувреме. Липсваше ни по-продължително да задържаме топката, често я губехме, което ни носеше проблеми. В крайна сметка доста добре стояхме в защита с изключение на едно положение."

Красива атмосфера

"Второто полувреме горе-долу в същата линия се движеше двубоят. С единствената разлика, че много лесно получихме двете попадения. При 0:1 имахме стопроцентова ситуация, която не успяхме да реализираме. Независимо от двата гола, които получихме, се опитахме да направим нещо в мача. Имахме ситуации в наказателното поле, което трябваше да се възползваме. Имахме и един хубав удар на Бала. Ключово беше поведението в наказателните полета."

"Говорим за съперник с доста силни индивидуалности. Тези детайли дават разликата."

"Невероятна атмосфера, много красиво. Изключително съм благодарен на нашите привърженици. Съжалявам, че не успяхме да ги зарадваме с положителен резултат, но енергията и силата, която ни дадоха, ще се опитаме да я пренесем на терена другата седмица", заяви Веласкес.