Аспарух Никодимов – „Убиец на шампиони“ (ВИДЕО)

Големия Аспарух Никодимов празнува своя 80-годишен юбилей. Човекът, заради когото ЦСКА се кичи с прозвището „Убиец на шампиони“. Не само легенда на „армейците“, но и истинска икона на спорта, а неговата история е достойна за холивудски филм.

Мачовете в махалата

Паро Никодимов е роден в малкото село Богьовци, на 30 километра от столицата. Той се мести да живее в София като дете и дори в най-смелите си мечти не е подозирал колко високо ще го отведе футболът.

Паро е като всички деца тогава - закърмен с любов към спорта. Най-хубавите му спомени са от кварталните мачове като малък. От там започва футболната му кариера.

„Тогава имаше квартални отбори мъжки и имаше няколко хиляди души, като играеш квартал с квартал. По 2-3 хиляди души се събираха на стадиона. Серги Йоцов много обичаше да разузнава и да пита къде има футболисти и беше изпратил един човек да види наш мач. Той ме покани да отида на тренировка и така стана. В махалата играх с мъжете и те ме режеха, но аз физически, да чукам на дърво, си бях здрав. Защото си бях селянче, бях си шопче, здраво, което си работи на село“, сподели Паро пред bTV.

„На 16 години започнах и след 1-2 месеца ме взеха в националния юношески отбор. Участвах на три европейки първенства за юноши и така тръгна нагоре работата“, допълни легендата на „червените“.

Славист като малък

С баща привърженик на Славия и брат – фен на Левски, Аспарух Никодимов първоначално е подкрепял отбора от „Овча купел“.

„Аз първо бях славист, ходех на Славия на мачовете. Чочо Василев, Гугалов – всички ги знаех, от първия до последния. Йосифов беше на вратата. Баща ми беше за Славия и си ме водеше. Първите мачове, на които съм ходил, са на Славия. Но като почнеш да тренираш в ЦСКА и видиш тези футболисти и си викаш: "Ей тука работата е сериозна“

„Ние сега като си говорим с разни хора, те ми казват: "Е, ти уж си бил славист, а в ЦСКА си играл", а аз им отговарям: "Вижте, аз навреме съм се осъзнал къде ще стана голям играч!", шегува се той.

Рамо до рамо с Димитър Пенев

Макар че всички свързваме Аспарух Никодимов с ЦСКА, той прави дебюта си с екипа на Септември. Две години след първия си мач, на 19 години, той влиза в армията и започва да защитава цветовете на ЦСКА.

„В Септември бяхме в "Б" група и нямахме постоянен доктор, да те прегледа и да ти каже нещо – малко на самолечение сме го карали. И вече, като отидохме в ЦСКА, виждаш - има си доктори, масажисти и всичко е на един такъв професионален режим“

„ЦСКА беше страхотен отбор. Иван Колев беше един режимлия – пример за един футболист, викаха му българския Копа. Якимов, Цанев, Жоро Найденов - вратарят, той защитаваше младите, беше като един орел. Разперва крилете и ни защитава. Някой като Иван Колев като ни навикваше, като не му подаваш, бате Жоро – ние така му викахме, той ни защитаваше. Беше като квачка с пилета – а ние бяхме аз, Пената и още други млади момчета – 5,6 души навлязохме в ЦСКА“

„Заедно вървяхме с Пената, ние сме и набори – 45-та година. Играли сме един или два пъти един срещу друг. Той в Локото, аз в Септември София. После, като ни вземаха войници, играхме доста години заедно – 12, 13 години. Той веднага заигра, после аз застъпих така по-яко и си станахме шефове, дето се вика. Заедно вървяхме така доста години и много добри резултати постигнахме“

Откраднатият медал

Аспарух Никодимов е шесткратен шампион на България и петкратен носител на Купата. Паро има зад гърба си 34 мача в евротурнирите с екипа на ЦСКА, включително участие в полуфинал за Купата на европейските шампиони. Най-ценното му отличие обаче е сребърният медал от Олимпийските игри в Мексико през 1968 г. – награда, която по-късно е... открадната.

„Някакви "приятели" ми бяха дошли на гости и викат "Покажи това, покажи онова" и когато си тръгнаха, гледахме а тук, а там и медалът изчезна. Така, че го имам на хартия само“

„Това е един от големите подвизи дето или най-добрият резултат, но според мен ни го отмъкнаха златния медал. Съдията изгони трима души на финала. Без да има някакви грубости. Така беше, защото ние елиминирахме на полуфинала Мексико и мексиканец ни свири. Ние поведохме тогава в резултата, и си говорихме със шефовете, че е по-добре да ги пуснем. Защото щяха да ни елиминират, да ни изгонят от турнира, щяхме да се върнем без медал“

Близко до смъртта

Отличаващ се еднакво добрата си игра и с двата крака, Никодимов беше истински кошмар за съперниците си на терена. А един инцидент от онова време все още го кара да настръхне:

„Получавал съм много контузии: два комоциума, един път с гълтане на езика. Няма да споменавам, един български играч със саблен удар ме удари ей тука (б.а. - през врата) и си бях глътнал езика. Благодарение, имахме един доктор Гевремов, той ми спаси живота. Тогава на терена още щях да умра“

Златаната страница в европейския футбол

Кариерата си като футболист Паро Никодимов приключва в ранните си 30 години. Веднага след това, се впуска в треньорството. Първоначално е част от детско-юношеската школа на ЦСКА, а през 1979 година застава начело, когато пише златната страница на "армейците" в Европа.

Отборът, воден от Никодимов, тогава в последователни години отстранява действащите европейски шампиони Нотингам Форест и Ливърпул, а след триумфа срещу мърсисайдци достига и полуфинала на Купата на европейските шампиони за втори път. Така Паро се превръща в единствения българин, достигнал до последните четири в турнира като футболист и като треньор.

„Все едно днес стават тези неща. Все едно сега са ми пред очите, така си го представям. Искаш да си на върха, искаш да отидеш горе на пирамидата. Няма какво да съжаляваш, да се мъчиш и да се изтерзаваш. Това ни е било тавана щом така е станало. Въпреки, че ако бяхме отишли на финал не се знаеше какво можеше да стане. Имахме страхотен отбор“

Треньор:футболист – резулататът е равен

Като футболист, за 11 години в ЦСКА, Паро изиграва 296 мача, в които вкарва 58 гола. Вдига 5 пъти купата на България и е шесткратен шампион на страната, а като треньор четири поредни пъти завоюва титлата. На въпрос, кой е по-добър, Аспарух Никодимов като треньор или футболист, той отговаря така:

„Ами май ми беше равен резултата“

Днес, на 80 години, Аспарух Никодимов оставя всичко негативно зад гърба си и не изпитва никакви съжаления – нито за футболната си кариера, нито за треньорския си път. А ние с гордост можем да заявим: Паро е не просто легенда на ЦСКА, а истинска емблема на българския футбол.

