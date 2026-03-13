Националният стадион - с нова писта и по-малко места (ВИДЕО)

Националният стадион "Васил Левски" ще има нова писта за лека атлетика. Това трябва да се случи до юни месец, а ремонтните дейности вече са в ход.

Заради ремонта ще бъде намален капацитетът на стадиона.

Става дума за местата между Сектор "А" и Сектор "Г". 50 от тях ще бъдат премахнати.

На тяхно място ще е пистата за 110 м с препятствия.

В момента капацитетът на "Васил Левски" е 43 230 места, като той рядко се пълни. На дербита тези места често влизат в буферната зона, определена от полицията.

Новата настилка на лекоатлетическата писта ще отговаря на най-новите изисквания на Международната федерация. В момента у нас няма такова съоръжение, което може да приеме турнир от високо международно ниво.

"Основно се заменя старата настилка с нова полиуретанова настилка тип "сандвич", заяви Красимир Кръстев - представител на фирмата, която извършва ремонта.

"Ще бъдат оформени нови зони, ще бъде подменена цялостната система за отводняване, ще бъде прочистена действащата канализация", добавя колегата му Калоян Вълчев.

Ремонтът на пистата е чакан от около 30 години!

Парите за него бяха отпуснати в края на януари 2026 г. с решение на Министерски съвет. Те са в размер на 1 872 862,16 евро.