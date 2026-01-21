За 2 милиона евро: Ремонтират националния стадион "Васил Левски"

Сериозен ремонт предстои на националния стадион "Васил Левски"! Това стана ясно след съобщение на министъра на младежта и спорта Иван Пешев.

Днес, 21 януари, бяха отпуснати 1 872 862,16 евро за реконструкция на лекоатлетическата писта и за ремонтни дейности на спортно-техническата база.

Все още не е ясно кога ще започне обновяването.

Съобщението

"С модернизацията на откритата лекоатлетическа писта и на спортно-техническата база ще бъдат създадени съвременни и качествени условия за подготовка, тренировки и провеждане на национални и международни състезания по лека атлетика. Така министърът на младежта и спорта Иван Пешев коментира приетото днес решение на Министерския съвет, с което се предвижда отпускане на средства в размер на 1 872 862,16 евро, които да бъдат използвани целево за ремонт и реконструкция на откритата лекоатлетическа писта и на и за спортно-техническата база на Националния стадион „Васил Левски“.

Снимка: БГНЕС

„Инвестицията в спортната инфраструктура у нас е от изключително значение не само за устойчивото развитие на спорта в България, но и за популяризирането на масовия спорт, за насърчаването на активния начин на живот сред младите хора, както и за утвърждаването на България като домакин на международни спортни форуми. Щастлив съм, че успяхме да осигурим необходимите средства и така да дадем нови възможности на бъдещите поколения спортисти да постигат високи спортни резултати“, добави още министър Пешев.

Ремонтът ще повиши функционалността и безопасността на съоръжението, като по този начин се създадат по-добри условия за спортисти, треньори и спортната общественост.", се казва в съобщение на Министерството на младежта и спорта.

Належащ ремонт

Националният стадион "Васил Левски" се използва не само от националния тим по футбол. Много деца тренират в пределите му в различни спортове.

Стадионът е построен през 1953 г. През 1997 г. са положени седалки по трибуните, а през 1998 г. започва реконструкция, която приключва 4 години по-късно.

През 2022 г. Йордан Лечков - тогава член на Изпълкома на Българския футболен съюз тогава, разкри, че съоръжението не покрива стандартите на УЕФА и отборите го ползват само заради добрите контакти на футболния съюз.

В момента на стадион "Васил Левски" своите срещи играе футболният ЦСКА, който реконструира стадион "Българска армия" в близост. Там се играят и дербитата между "червените" и Левски.

