Бившият вратар на Монтана - Корин Брукс-Мийд, е починал на 5 април. Причината за смъртта на 37-годишния бивш футболист не се съобщава. Роденият в Лондон бивш национал на Монсерат игра на стадион "Огоста" за монтанчани през 2017 г., когато записа 8 срещи под рамката.

След престоя си в България стражът прекъсва кариерата си за три години до 2020 г., когато възобновява активна дейност за кратко.

Корин Брукс-Мийд е юноша на Фулъм, като е пазил още за Омония Никозия, Неа Саламина и няколко други кипърски тима.

*Corrin Brooks 'Alex'-Meade-37-England

*Montserrat Football Assoc. and the wider Caribbean international Footballer-National Goalkeeper

*April 5, 2025

*Tragically, Corrin died suddenly.

*COD not reported

