Окончателно: Без Кирил Милов и Семен Новиков на световното по борба

България ще бъде без олимпийските шампиони в борбата от Париж Магомед Рамазанов и Семен Новиков, както и без европейския шампион до 97 кг. в класическата борба Кирил Милов на световното първенство в Загреб следващия месец.

Това става ясно след публикуване на предварително заявените списъци на шампионата в Загреб на сайта на United World Wrestling.

Решението на БФ борба

Милов и Новиков са част от тези състезатели на ЦСКА, които отказаха да водят централизирана подготовка, а настояваха да продължат да тренират със Сослан Фарниев. Затова новият президент на БФ борба Станка Златева бе категорична, че те няма да бъдат част от националния отбор, докато не променят решението си.

Рамазанов пропуска шампионата, тъй като му предстои операция.

При липсата на най-изявените ни класици, страната ни ще бъде представена от петима борци в този стил. В столицата на Хърватия на тепиха ще излязат Николай Вичев, Петър Горняшки, Стоян Кубатов, Дейвид Димитров и Йоан Димитров.

Представители

За свободния стил България има седем заявени състезатели - Ивайло Тисов, Микяй Наим, Михаил Георгиев, Рамазан Рамазанов, Ахмед Батаев, Ахмед Магамаев и Ален Хубулов.

При жените ще имаме три представителки - Биляна Дудова, Юлияна Янева и Ванеса Георгиева.

