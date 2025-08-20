bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Баскетбол

Шумни картони и кошове-кошчета: Какво чака България в Нидерландия?

Гледайте срещата от предварителните квалификации за световното първенство по bTV Action днес

Всичко или нищо! Днес, 20 август, българският национален отбор по баскетбол гостува на Нидерландия в най-важния мач за годината! 

Ще успеят ли "лъвовете" на Росен Барчовски да продължат напред към квалификациите за световното първенство в Катар през 2027 г.? Победата е задължителна! При това поне със 7 точки разлика! 

Мача може да гледате пряко само и единствено по bTV Action от 20:00 ч.!

Подготовката

Националите вече проведоха няколко тренировки в залата в град Алмере. Там ще ги очаква истински тайфун!

Всички билети за мача са разпродадени, а домакините са се погрижили за допълнителен шум. Той ще дойде от картоните за хореографията! 

Дебелите листове се прегъват по специфичен начин и при разтръскване създават силен звук. 

Кош!

Че за детайлите е помислено е ясно и от... кошчетата за боклук. 

Те пък по оригинална идея са като мрежичките на кошовете на терена. И всеки може да изпробва уменията си. Естествено, ако пропусне, трябва да се поправи от по-близко разстояние!

А как ще върви стрелбата на българските национали, гледайте тази вечер, пряко по bTV Action от 20:00 ч.

Най-важната битка: България ще търси победа с поне 7 точки разлика

