Шумни картони и кошове-кошчета: Какво чака България в Нидерландия?

Всичко или нищо! Днес, 20 август, българският национален отбор по баскетбол гостува на Нидерландия в най-важния мач за годината!

Ще успеят ли "лъвовете" на Росен Барчовски да продължат напред към квалификациите за световното първенство в Катар през 2027 г.? Победата е задължителна! При това поне със 7 точки разлика!

Мача може да гледате пряко само и единствено по bTV Action от 20:00 ч.!

Подготовката

Националите вече проведоха няколко тренировки в залата в град Алмере. Там ще ги очаква истински тайфун!

Всички билети за мача са разпродадени, а домакините са се погрижили за допълнителен шум. Той ще дойде от картоните за хореографията!

Дебелите листове се прегъват по специфичен начин и при разтръскване създават силен звук.

Кош!

Че за детайлите е помислено е ясно и от... кошчетата за боклук.

Те пък по оригинална идея са като мрежичките на кошовете на терена. И всеки може да изпробва уменията си. Естествено, ако пропусне, трябва да се поправи от по-близко разстояние!

А как ще върви стрелбата на българските национали, гледайте тази вечер, пряко по bTV Action от 20:00 ч.

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK