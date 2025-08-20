bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Костадинов и Сангаре тренират с Левски

Ще играят ли срещу АЗ Алкмаар?

Костадинов и Сангаре тренират с Левски
Георги Костадинов и Мустафа Сангаре се включиха в тренировката на Левски преди първия мач от плейофите за влизане в групите на Лига на конференциите срещу нидерландския АЗ Алкмаар.

"Сините" проведоха сутрешно занимание, като двамата ще бъдат под въпрос и по-вероятно е да пропуснат срещата, пише БТА.

Контузиите

Мустафа Сангаре игра за последно при домакинската победа над Сабах преди две седмици, след което пропусна реванша и мачовете за първенството срещу Спартак Варна и Ботев Враца. Костадинов пък се контузи срещу "соколите" на 10 август.

Снимка: БГНЕС

Домакинството на АЗ Алкмаар

Левски ще бъде домакин на АЗ Алкмаар в първия мач от плейофите на Лигата на конференциите. "Сините" ще приемат нидерландците на 21 август, четвъртък, от 21:00 часа на националния стадион "Васил Левски". Очаква се трибуните да бъдат пълни. 

За последно Левски игра в групова фаза на европейски клубен турнир през сезон 2009/10. 

Над 40 000 викат за Левски срещу АЗ Алкмаар (ВИДЕО)

Тагове:

футбол левски тренировка аз алкмаар георги костадинов Лига на конференциите Мустафа Сангаре

