Сезонът в Първа лига започна със... скъсани чорапи

Куриоз още в първия ден на новия футболен сезон 2025/2026 в Първа лига! Футболист бе спрян да влезе на терена заради... скъсан чорап.

Случката е от мача Локомотив София - Черно море (1:1), който бе втори по ред за сезона.

Срещата се игра на стадион "Локомотив" в София, а потърпевшия от стриктния съдия беше Симеон Славчев.

Той трябваше да влезе като резерва в 78-ата минута на мача, при резултат 1:1.

Четвъртият съдия обаче отказа да осъществи смяната, тъй като... на чорапите на Славчев имаше дупки.

За да влезе в игра футболистът ги облепи с тиксо.

В топ 5 първенствата в Европа често може да се видят футболисти, които нарочно пробиват дупки в чорапите си.

Причината е тривиална - комфорт.

.@kylewalker2 needs a new pair of socks for Christmas pic.twitter.com/jB4Pd3YVCM