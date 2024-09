Звезда на ЦСКА прописа на български, шампион с Ливърпул "хареса това"

"Not the result we craved but happy to have made my debut! Camo ЦСКА", написа звездата на ЦСКА Лиъм Купър след 0:0 с Черно море във Варна.

Новото попълнение на "червените" отбеляза дебюта си за „червените“ с пост на профила си в Instagram. Шотландският национал изигра цял мач на "Тича", след което прописа на български.

Снимка: Lap.bg

След мача във Варна бившият капитан на Лийдс написа: "Не е резултатът, който жадувахме, но съм щастлив, че дебютирах. Само ЦСКА". Прави впечатление, че последните две думи са написани на български.

View this post on Instagram A post shared by Liam Cooper (@liam.cooper6)

Постът на Купър бе харесан от редица негови популярни сънародници, сред които бяха шампионът с Ливърпул Андрю Робъртсън, Джон Макгин от Астън Вила и не на последно място - бившият капитан на България Стилиян Петров.