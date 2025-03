Боксьор открит мъртъв в река (СНИМКА)

Младият боксьор Джак Ерис беше открит мъртъв в река. За последно той е бил видян жив на 3 март около 2.30 сутринта. Аутопсията показва, че се е удавил в реката. Полицията е започнала разследване за смъртта на младия боксьор и предстои преглед на записите от нощта, в която боксьорът изчезна.

"Искаме да направим всичко възможно, за да разберем за семейството какво се е случило със сина им след изчезването му", казаха властите в Съмърсет, Англия.

"Нищо не може да опише с думи как се чувстваме всички в момента. Джак беше много обичан син, внук, брат, братовчед, племенник и гадже. Знаем, че нищо няма да върне Джак, но просто искаме да се опитаме да разберем какво е довело до смъртта му", написаха от семейството му.

We’re investigating the unexplained death of Jack Ayres, 22, for the coroner & for his grieving family.

Jack was found in countryside nr Sharpham Drove, #Street #Somerset, early on Mon 3 March.

Call 101 if you have info or footage, ref 5225055350.

More https://t.co/NkvzHc8pJD pic.twitter.com/nnDDHcYLcF