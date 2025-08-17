bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
Футбол БГ Футбол

Лудогорец стъпи накриво в Първа лига

Шампионите направиха 0:0 с Локомотив София

Лудогорец стъпи накриво в Първа лига
Lap.bg

Първа грешна стъпка на Лудогорец в първенството! Шампионите направиха 0:0 с гостуващия Локомотив София в мач от петия кръг.

На Хювефарма Арена в Разград "орлите" не бяха на ниво преди почивката, но притиснаха съперника през втората част. Тимът на Руи Мота обаче удари две греди и не успя да пробие отбраната на "железничарите".

Дебют записа Матеус Машадо, който не успя да помогне на Лудогорец.

Снимка: Lap.bg

С мисъл за Европа

Така, след неубедителните победи срещу Ботев Враца (1:0) и новака Добруджа (2:1), Лудогорец сбърка. 14-кратният първенец остава временно на върха с 13 точки - 1 пред Левски, който гостува на Ботев Враца в своя мач от кръга.

Лудогорец прекъсна серия от 5 успеха над Локомотив София. Последната загуба на "орлите" от столичния тим е с 0:1 на 1 октомври 2022 г.

В шестия кръг Лудогорец гостува на Берое, докато "червено-черните" са домакини на Спартак Варна. Преди това - в четвъртък (21 август) Лудогорец има визита на македонския Шкендия в плейофите на Лига Европа.

Пътят на Лудогорец към Лига Европа минава през... Скопие

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK

Тагове:

лига европа локомотив софия стъпка равенство лудогорец шкендия първа лига грешна нулево накриво

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

Най - важното

Волейболистките се разминаха с бронза на световното

Волейболистките се разминаха с бронза на световното
„Алчен негодник“: Феновете на Нюкасъл с послание към Александър Исак

„Алчен негодник“: Феновете на Нюкасъл с послание към Александър Исак
Арсенал излъга Манчестър Юнайтед след вратарска грешка

Арсенал излъга Манчестър Юнайтед след вратарска грешка
Български талант попадна в групата на мъжете на Милан

Български талант попадна в групата на мъжете на Милан
Росен Барчовски мечтае: Има един играч тук, ако се оправи за три дни... (ВИДЕО)

Росен Барчовски мечтае: Има един играч тук, ако се оправи за три дни... (ВИДЕО)

Последни новини

Арсенал излъга Манчестър Юнайтед след вратарска грешка

Арсенал излъга Манчестър Юнайтед след вратарска грешка
Волейболистките се разминаха с бронза на световното

Волейболистките се разминаха с бронза на световното
Български талант попадна в групата на мъжете на Милан

Български талант попадна в групата на мъжете на Милан
Моуриньо похвали Мъри Стоилов

Моуриньо похвали Мъри Стоилов
bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV