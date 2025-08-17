Лудогорец стъпи накриво в Първа лига

Първа грешна стъпка на Лудогорец в първенството! Шампионите направиха 0:0 с гостуващия Локомотив София в мач от петия кръг.

На Хювефарма Арена в Разград "орлите" не бяха на ниво преди почивката, но притиснаха съперника през втората част. Тимът на Руи Мота обаче удари две греди и не успя да пробие отбраната на "железничарите".

Дебют записа Матеус Машадо, който не успя да помогне на Лудогорец.

С мисъл за Европа

Така, след неубедителните победи срещу Ботев Враца (1:0) и новака Добруджа (2:1), Лудогорец сбърка. 14-кратният първенец остава временно на върха с 13 точки - 1 пред Левски, който гостува на Ботев Враца в своя мач от кръга.

Лудогорец прекъсна серия от 5 успеха над Локомотив София. Последната загуба на "орлите" от столичния тим е с 0:1 на 1 октомври 2022 г.

В шестия кръг Лудогорец гостува на Берое, докато "червено-черните" са домакини на Спартак Варна. Преди това - в четвъртък (21 август) Лудогорец има визита на македонския Шкендия в плейофите на Лига Европа.

