bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
Футбол Световен футбол

Арсенал излъга Манчестър Юнайтед след вратарска грешка

Останаха съмнения за нарушение при гола

Арсенал излъга Манчестър Юнайтед след вратарска грешка
Reuters

Арсенал излъга Манчестър Юнайтед с 1:0 като гост в дербито от първия кръг на английската Висша лига.

"Артилеристите" стигнаха до успеха с попадение на Рикардо Калафиори след корнер в 13'. Защитникът наказа грешка на вратаря Алтай Байъндър. В ситуацията обаче останаха съмнения за фал срещу него, извършен от Уилям Салиба.

Победата е четвърта поредна за Арсенал в откриващия кръг и едва трета в последните 18 визити на Олд Трафорд.

Снимка: Reuters

"Червените дяволи" показаха подобрение в атака с новопривлечените Брайън Мбумо и Матеус Куня, които бяха титуляри тази вечер. От пейката през втората част се включи и Бенямин Шешко.

В крайна сметка обаче 20-кратният шампион не се разписа за четвърти път в последните 5 мача и допусна в 12-о поредно шампионатно домакинство на Арсенал.

"Артилеристите" пък започнаха успешно стотната си кампания в английския елит и удължиха на 15 двубоя серията си без поражение далеч от дома.

В следващия кръг Арсенал приема новака Лийдс на Илия Груев-младши, докато Юнатед е гост на Фулъм.

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK

Тагове:

англия арсенал манчестър юнайтед олд трафорд дерби висша лига рикардо калафиори

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

Най - важното

Моуриньо похвали Мъри Стоилов

Моуриньо похвали Мъри Стоилов
Кошмара: ЦСКА – Левски е Бока – Ривър на България (ВИДЕО)

Кошмара: ЦСКА – Левски е Бока – Ривър на България (ВИДЕО)
Това ли е краят? Григор Димитров аут от топ 30

Това ли е краят? Григор Димитров аут от топ 30
„Алчен негодник“: Феновете на Нюкасъл с послание към Александър Исак

„Алчен негодник“: Феновете на Нюкасъл с послание към Александър Исак
Росен Барчовски мечтае: Има един играч тук, ако се оправи за три дни... (ВИДЕО)

Росен Барчовски мечтае: Има един играч тук, ако се оправи за три дни... (ВИДЕО)

Последни новини

Волейболистките се разминаха с бронза на световното

Волейболистките се разминаха с бронза на световното
Български талант попадна в групата на мъжете на Милан

Български талант попадна в групата на мъжете на Милан
Моуриньо похвали Мъри Стоилов

Моуриньо похвали Мъри Стоилов
Кошмара: ЦСКА – Левски е Бока – Ривър на България (ВИДЕО)

Кошмара: ЦСКА – Левски е Бока – Ривър на България (ВИДЕО)
bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV