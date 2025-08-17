Арсенал излъга Манчестър Юнайтед след вратарска грешка

Арсенал излъга Манчестър Юнайтед с 1:0 като гост в дербито от първия кръг на английската Висша лига.

"Артилеристите" стигнаха до успеха с попадение на Рикардо Калафиори след корнер в 13'. Защитникът наказа грешка на вратаря Алтай Байъндър. В ситуацията обаче останаха съмнения за фал срещу него, извършен от Уилям Салиба.

Победата е четвърта поредна за Арсенал в откриващия кръг и едва трета в последните 18 визити на Олд Трафорд.

Снимка: Reuters

"Червените дяволи" показаха подобрение в атака с новопривлечените Брайън Мбумо и Матеус Куня, които бяха титуляри тази вечер. От пейката през втората част се включи и Бенямин Шешко.

В крайна сметка обаче 20-кратният шампион не се разписа за четвърти път в последните 5 мача и допусна в 12-о поредно шампионатно домакинство на Арсенал.

"Артилеристите" пък започнаха успешно стотната си кампания в английския елит и удължиха на 15 двубоя серията си без поражение далеч от дома.

В следващия кръг Арсенал приема новака Лийдс на Илия Груев-младши, докато Юнатед е гост на Фулъм.

