Бразилски вратар изравни легендарен 28-годишен рекорд

Питър Шилтън го предрече през 2023 г.

Бразилски вратар изравни легендарен 28-годишен рекорд

Бразилски вратар изравни рекорда на легендата Питър Шилтън за най-много мачове на професионално ниво. Снощи Фабио игра за Флуминензе при победата с 2:1 срещу Форталеза, което е неговият двубой №1390.

Кариерата на 44-годишния страж преминава още през Униао Бандейранте (30 мача), Вашко да Гама (150) и Крузейро (976), а за настоящия си тим има 234 мача. Броят на срещите е потвърден с официални данни от авторитетното бразилско издание Globo Esporte, както и от статистици на Флуминензе.

Постижението на Шилтън, вписано в "Книгата с рекордите на Гинес", може да бъде пратено в историята във вторник (19 август), когато Флуминензе играе осминафинален реванш с Америка де Кали (Колумбия) за Копа Судамерикана.

Рекордът под заплаха

Английската легенда Шилтън призна, че рекордът е застрашен от Фабио още през 2023 г. Тогава той каза, че първи ще го поздрави, ако се случи.

Шилтън записва своето постижение между 1966 и 1997 г. Броят на мачовете му обаче е спорен.

"Изравненият рекорд е подарък от Господ. Благодарен съм на всички, които са били част от живота ми – баща ми, майка ми, сестрите ми, приятелите, съпругата ми. Винаги съм се опитвал да бъда добър човек. Най-важното е да помагам на съотборниците си. Благодарен съм, но без помощта на Бог, нищо не е възможно!", сподели Фабио, който няма мачове с националната фланелка.

футбол рекорд фабио мачове вратар легендарен питър шилтън

