Левски отправи 15 удара, но си тръгна само с точка от Враца

Столичани не се възползваха от грешката на Лудогорец

Левски не се възползва от грешната стъпка на Лудогорец в Първа лига. "Сините" също стигнаха само до 0:0, но при визитата си на Ботев Враца в среща от петия кръг.

Подобно на "орлите" срещу Локомотив София, тимът на Хулио Веласкес не впечатли през първото полувреме, но създаде достатъчно положения след почивката.

Столичани отправиха 15 удара, от които 9 точни, обаче не успяха да преодолеят бившия страж на ЦСКА Димитър Евтимов. Вратарят на "лъвовете" заслужено получи наградата за Играч на мача.

Ботев Враца спря Левски

Така Левски прекъсна серия от 8 победи над Ботев. Последната загуба на "сините" от северозападния отбор е с 0:2 на 31 юли 2021 г., пак под Околчица. Тогава двата гола за врачани реализира македонският нападател Дориан Бабунски.

С равенството тази вечер Левски събра 13 точки, колкото има и лидерът Лудогорец. Ботев заема десетата позиция с актив от 4 точки.

На столичния гранд предстои домакинство на нидерландския АЗ Алкмаар в плейофите на Лигата на конференциите на 21 август (четвъртък), след което "сините" ще почиват седмица до реванша заради отложения мач с Ботев Пловдив. В шестия кръг Ботев Враца гостува на новака Добруджа.

