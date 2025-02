Оправи жиците в града и замина да се бие в Саудитска Арабия

Британският електричар Джош Падли ще замени работните си ръкавици с босковите, след като в последния момент бе извикан да се бие за световната титла в Саудитска Арабия.

Йоркширецът не трябваше да е на ринга този уикенд, но не отказа възможността да се качи на голямата сцена след внезапна ротация в Рияд.

Американският боксьор Флойд Скофийлд-младши бе приет по спешност в болница, след като получи хранително отравяне. Неговият съперник трябваше да е сънародника му Шакур Стивънсън, който ще защитава световната си титла в лека категория на WBA.

И така заради форсмажорните обстоятелства Падли получи обаждане да смени Скофийлд-младши, но първо трябваше да завърши смяната си, преди да си събере багажа и да замине за Саудитска Арабия.

На видео в социалните мрежи се вижда как той се качва в минивана си и се отправя към летището с думите "Отиваме в Саудитска Арабия".

Josh Padley just finished his shift at work and will now head to Riyadh, Saudi Arabia to take on Shakur Stevenson pic.twitter.com/oOc13h1PWg