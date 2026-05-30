Ако Луис Енрике спечели довечера, влиза в историята!

Тази вечер Луис Енрике застава на ръба на нещо голямо. Втора поредна Шампионска лига с ПСЖ би го превърнала в един от най-великите треньори в историята на европейския футбол.

Само едно нещо стои на пътя му — Арсенал, и разбира се, огромната сянка на хората преди него. Ако триумфира днес, Луис Енрике ще се превърне в едва четвъртият мениджър печелил турнира 3 или повече пъти.

Голямата тройка и Емери

Когато говорим за треньори с най-много европейски титли, разговорът бързо се стеснява до шепа имена. На върха стоят Джовани Трапатони, Жозе Моуриньо, Карло Анчелоти и новото попълнение Унай Емери - четиримата с по 5 големи европейски трофея(Към тях включваме Шампионска лига, Лига Европа и Лигата на конференциите и техните предшественици).

Трапатони спечелва всичките си трофеи предимно с Ювентус - Купата на УЕФА, Купата на носителите на купи и Купата на европейските шампиони, което го прави първия треньор, завоювал и трите големи европейски турнира с един клуб.

Моуриньо, от своя страна, е с може би най-романтичната история - от Купата на УЕФА и Шампионска лига с Порто и Интер, после Лига Европа с Манчестър Юнайтед и накрая Лигата на конференциите с Рома. Четири различни клуба, четири различни турнира.

Не трябва да се забравя и Унай Емери - единственият мениджър в историята с пет трофея в Лига Европа, спечелени с три различни клуба: три поредни със Севиля, после с Виляреал и петата с Астън Вила. Въпреки че никога не е вдигал Шампионска лига, петте трофея в Лига Европа говорят достатъчно.

Абсолютният шампион

Но истинският крал на Европа като треньор е Карло Анчелоти. Всичките му 5 европейски титли са в Шампионска лига — 2 с Милан и 3 с Реал Мадрид. Никой друг треньор в историята не може да се похвали с толкова.

Малко по-назад стоят сър Алекс Фъргюсън и Боб Пейсли - и двамата с по четири европейски титли. Пейсли стана първия треньор, спечелил КЕШ 3 пъти, като последната му беше победа над Реал Мадрид в Париж през 1981 г.

Фъргюсън пък спечели първата си европейска титла не с Манчестър Юнайтед, а с Абърдийн - побеждавайки отново Реал Мадрид в Купата на носителите на купи.

Луис Енрике има 2 трофея от Шампионската лига. Спечели ли и тази вечер испанецът ще стане едва четвъртият мениджър, печелил турнира 3 или повече пъти, нареждайки се едно стъпало под най-великите.

