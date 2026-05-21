Унай Емери пред bTV: За триумф в Лига Европа ти трябват клуб, фенове, футболисти (ВИДЕО)

Мистър Лига Европа посвети успеха си с Астън Вила на привържениците

Как се печели Лига Европа?

Ако има човек, който знае, то това е Унай Емери! 

Испанският мениджър добави още един трофей към колекцията си след като Астън Вила пречупи Фрайбург с 3:0 на финала на втория по сила европейски клубен турнир. 

Така Емери има три купи със Севиля, една с Виляреал и една с Астън Вила. Само с Арсенал не успя да триумфира през 2019 г. срещу Челси. 

Посвещението

"Трябва да опитаме да споделим нашата радост в феновете. Те бяха с нас през целия сезон, докато играхме в Европа и правехме далечни пътувания. Пътуваха по 3-4 хиляди километра, а днес дойдоха в Истанбул. Виждаме колко са развълнувани. Те ни предават тази енергия. Чувстваме се най-добре на "Вила Парк", а този трофей е за феновете. Всичко, което правим, е за тях.

Много сме горди с нашите привърженици. Естествено всичко е и за футболистите, и за клуба. След 1982 г., когато спечелихме последния европейски трофей, постигнатото тази вечер е фантастично. Това поражда страхотни емоции и чувства", бяха първите думи на щастливия Емери. 

Формулата

Как се печели Лига Европа? Оказва се, че има точна формула

"Най-важно е да имате добър клуб - като Севиля, Виляреал, Астън Вила. Трябва да имате добри привърженици - като на Севиля, Виляреал, Астън Вила. И добри футболисти - като на Севиля, Виляреал, Астън Вила. Поставили сме висок стандарт на футболистите!", разкри той.

Емери така и не спомена Арсенал, който води в периода 2018-2019 г. 

