bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
Тенис

Това беше сбогуване с Джокович

Фонсека победи Ноле. Времето - също

Това беше сбогуване с Джокович
БГНЕС

„До края едва стоях на краката си.“ „Тези три мача сякаш ги играх три месеца.“ „Не знам.“ „Не знам...“

Новак Джокович изглеждаше като човек, който вече е разбрал всичко след загубата от Жоао Фонсека в третия кръг на „Ролан Гарос“ - 6:4, 6:4, 3:6, 5:7, 5:7.

„Въпреки че Карлос Алкарас не игра, а Яник отпадна вчера, сигурно в главата ти са се въртели различни мисли и мечти“, попита го журналист. „Нямам време за това сега. Не и за това. Ще те спра дотук. Не. Загубих в третия кръг. Хайде да говорим за нещо друго“, отвърна сухо сърбинът.

Равносметка

Лесно е да разбереш Новак. Но за какво друго може да се говори в такъв момент?

Ясно е, че едва ли ще получи по-добър шанс за своята 25-а титла от Големия шлем. Схемата се беше развила в негова полза и до третия кръг той остана единственият шампион от Шлема в тази част на жребия.

Снимка: БГНЕС

Най-показателното снощи беше, че загуби мач, в който реално имаше с какво да се противопостави. В продължение на два сета успяваше да надиграва бразилеца, който е с 20 години по-млад от него, контролираше разиграванията и диктуваше темпото.

Иван Иванов дебютира на

После обаче стана ясно, че дори този Джокович - здрав, мотивиран и способен да тича до петия час на мача - вече не е достатъчен, когато от другата страна стои съперник на половината му възраст, който непрекъснато го притиска.

Време е...

Именно затова Новак изглежда толкова разочарован. Той отлично разбира, че едва ли може да предложи много повече. Оттам идват и думите му, че почти няма забележки към собственото си представяне. А точно това осъзнаване често води до една мисъл: времето е дошло.

Снимка: БГНЕС

Първото му „не знам“ дойде, когато го попитаха дали ще го видим отново на „Ролан Гарос“ след година.

Второто „не знам“ е свързано с другия въпрос: дали ще приеме, че това поражение след обрат от 2:0 сета - едва второто подобно в кариерата му - може да се окаже последният му мач на парижкия клей.

Да, изглежда така, сякаш вече знае отговорите...

Кой се възползва най-много от отпадането на Яник Синер?
Тагове:

новак джокович ролан гарос възраст журналисти не знам кариера обрат яник синер Карлос Алкарас Жоао Фонсека

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

Най - важното

След 12 години мълчание: Говори човекът, спасил Михаел Шумахер

След 12 години мълчание: Говори човекът, спасил Михаел Шумахер
Епизод 1: Дунав ни зове, футболът завладява, портфейлът плаче! (ВИДЕО)

Епизод 1: Дунав ни зове, футболът завладява, портфейлът плаче! (ВИДЕО)
България продължава да води на европейското във Варна

България продължава да води на европейското във Варна
Левски набеляза национал на Мадагаскар (ВИДЕО)

Левски набеляза национал на Мадагаскар (ВИДЕО)

Последни новини

След 12 години мълчание: Говори човекът, спасил Михаел Шумахер

След 12 години мълчание: Говори човекът, спасил Михаел Шумахер
Битката за Европа! ПСЖ или Арсенал?

Битката за Европа! ПСЖ или Арсенал?
ELITBET MAX FIGHT 65 предложи тежка аркада,

ELITBET MAX FIGHT 65 предложи тежка аркада, "заключена" ръка и експресен нокаут (ВИДЕО)
Откриха Световната купа по спортна акробатика в Бургас (ВИДЕО)

Откриха Световната купа по спортна акробатика в Бургас (ВИДЕО)
bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV