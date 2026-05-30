Епизод 2: Километри кабели, хиляди крачки и футболни легенди (ВИДЕО)

Вторият ден от приключението „Финал в Шампионската лига“ ни отвежда зад кулисите на едно от най-големите спортни събития в света. Показваме подготовката на телевизионните екипи, организацията около стадиона и част от футболните легенди, които участваха в мача на звездите.

Финалът ПСЖ - Арсенал е тази вечер от 19:00 часа. Специалното студио на bTV Action преди двубоя ще продължи два часа и започва точно в 17:00.

Тази година УЕФА очаква около 400 милиона зрители да гледат мача за най-ценния трофей в Европа. Всяка година аудиторията расте, а мащабът на телевизионната продукция е впечатляващ. Стотици специалисти, десетки камиони, сателитни станции, километри кабели и временни студиа работят в синхрон, за да достигне спектакълът до зрителите по целия свят. 

„Пушкаш Арена“ в Будапеща е сред по-предизвикателните стадиони за журналистите заради сложния достъп до различните работни зони. Дълги коридори, множество контролни точки и натоварени асансьори превръщат придвижването в истинско изпитание.

Имахме възможност да присъстваме и на мача на легендите, в който участие взеха Роберто Карлос, Робер Пирес, Шави, Луиш Фиго, Гайска Мендиета, Давид Силва, Иван Ракитич и още футболни емблеми.

Шоуто предложи голове, атрактивни изпълнения и много настроение, припомняйки защо тези играчи остават сред най-обичаните футболисти в света.

Финалът ПСЖ - Арсенал на "Пушкаш Арена" е от 19:00 часа. Специалното студио на bTV Action преди двубоя ще продължи два часа и започва точно в 17:00.

